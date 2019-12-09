Политика
RT на русскомВ Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского
«Да, дискуссии идут по совместной декларации», — заявили в Елисейском дворце, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в офисе украинского лидера заявили, что саммит в нормандском формате в Париже был прерван для двусторонней встречи Путина и Зеленского.
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