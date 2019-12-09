Политика

RT на русскомRT на русскомВ Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского

«Да, дискуссии идут по совместной декларации», — заявили в Елисейском дворце, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в офисе украинского лидера заявили, что саммит в нормандском формате в Париже был прерван для двусторонней встречи Путина и Зеленского.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского

ТК Звезда14:54

Переговоры Путина и Зеленского завершились

Газета.Ru15:03

В Париже сообщили детали переговоров Путина и Зеленского

RT на русском14:28

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию в Париже

SM News14:24

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

ТАСС14:12

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

ТВ Центр14:37

В Париже заявили о совместном заявлении Путина и Зеленского

REGNUM15:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Gazeta.SPb 19:32
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным

РИА Новости 20:00
Шоу-бизнес

Сын Анастасии Стоцкой вспылил из-за сравнения с Мартином Киркоровым

Анастасия Стоцкая рассказала, что ее сын Александр вспылил из-за его сравнения с Мартином Киркоровым.
Актуальные Новости вчера в 09:50
Общество

Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей

Московский городской суд отменил решение Басманного райсуда об аресте активов находящегося под следствием бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Ведомости 06:23
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Политика

Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил о том, что закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год, об этом он сообщил журналистам на брифинге.
Life.ru 21:19
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU 02:25
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru 03:06
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM 14:49
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Происшествия

В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
РИА Новости вчера в 20:55
Технологии

Выяснено происхождение полос Энцелада

Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
Индикатор 11:00
Общество

Детей до трех лет захотели избавить от платы за вывоз мусора

Минстрой России может учесть предложение «Деловой России» об отмене платы за вывоз мусора для детей до трех лет.
Lenta.ru 20:54
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Известия 12:52
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года

Американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире.
Профиль 07 декабря в 00:24
Кино

В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»

Культуромания 10:29
Экономика

ВТБ запустит суперприложение в 2020 году

Первым о создании суперприложения среди российских банков заявил «Тинькофф».
Ведомости 21:33
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК 04:59
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Общество

Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей

Справка "РГ" Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году выделялось 1,8 миллиардов рублей.
Российская газета 20:26
Футбол

Словацкий форвард отказался переходить в ЦСКА

Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик получил предложение о переходе в московский ЦСКА.
Свободная Пресса 07 декабря в 07:20
Общество

Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
РИА Новости 21:10
Политика

Участники «нормандской четверки» выступили за внесение изменений в конституцию Украины

Участники саммита "нормандской четверки" в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе формулы Штайнмайера и выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года.
ТАСС 18:05
Политика

Зеленский назвал свои политические принципы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
РБК 21:00
Кино

Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»

Popcornnews.ru 07:00
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Игры

Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Sportbox.RU 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное