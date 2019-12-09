Политика

BFM.ruBFM.ruПереговоры Путина и Зеленского в Париже завершились

Первая двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского прошла в Париже, пишет РИА Новости. До этого лидеры ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону. Путин рассказал, что остался доволен встречей.
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Двусторонняя встреча Путина и Зеленского в Париже завершилась

ТАСС15:09

Переговоры Путина и Зеленского завершились

РБК15:13

Переговоры Путина с Зеленским завершились в Париже

REGNUM15:07

Первая встреча Путина и Зеленского началась в Париже

Известия13:52

В Париже завершились переговоры Путина и Зеленского

RT на русском15:04

В Елисейском дворце началась первая встреча Путина и Зеленского

Life.ru14:02

В Париже завершились переговоры Путина и Зеленского

РИА Новости15:06
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Политика

Путин остался доволен тем, как прошла встреча с Зеленским

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Газета.Ru 15:22
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Фигуранту дела об убийстве Ксении Каторгиной продлили арест

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Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим

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Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

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Старение человека происходит в 3 этапа: в 34 года, 60 и 78 лет

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Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
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Политика

Зеленский хотел сесть на место Путина

На встрече «нормандской четверки», которая проходит 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский намеревался сесть в кресло, предназначенное для президента России Владимира Путина.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:22
Политика

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Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
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Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Отсутствие правильного режима сна вызывает проблемы с сердцем

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В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Kurgan.ru вчера в 23:27
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Задержан предполагаемый убийца девушек на Уктусе

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Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
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В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси

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Орлов считает, что Дзюба «насилует себя»

Обо всем рассказал комментатор Геннадий Орлов, который высказался по поводу оскорблений в адрес Артема Дзюбы.
Gazeta.SPb 14:34
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В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
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Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8

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Космос

На обратной стороне Луны появились странные объекты

Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
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Анастасия Волочкова удивилась заявлениям о ее алкоголизме

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