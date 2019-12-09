В Париже завершились двусторонние переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В Париже завершились переговоры Путина и Зеленского

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

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