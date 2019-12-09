Политика

RT на русскомRT на русскомВ Париже завершились переговоры Путина и Зеленского

В Париже завершились двусторонние переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, встреча продолжалась 1 час 20 минут.
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Переговоры Путина с Зеленским завершились в Париже

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Rambler News Service13:59

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