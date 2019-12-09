Политика
RT на русскомВ Париже завершились переговоры Путина и Зеленского
В Париже завершились двусторонние переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, встреча продолжалась 1 час 20 минут.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Топ-менеджер «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными.
Политика
В Киеве предрекли «послевкусие разочарования» после саммита в Париже
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что саммит в "нормандском формате", может оставить послевкусие разочарования.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Известная балерина Анастасия Волочкова решила ответить на многочисленные обвинения в алкоголизме.
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Гаджеты
Источник пугает пользователей асимметрией камер в Samsung Galaxy S11
Футбол
«Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери в АПЛ
«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
Взыскание долгов с пенсий хотят запретить
Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Технологии
Выяснено происхождение полос Энцелада
Астрономы из Института Карнеги и Калифорнийского университета с помощью компьютерного моделирования выяснили физику образования водой из подповерхностного океана Энцелада трещин специфической формы.
Политика
В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Армия и оружие
Владимир Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе
Телеканал RT сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими ВСУ в зоне боевых действий в Донецкой области.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Спорт
Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA
Политика
Парижский саммит начался с конфуза
Технологии
Google представила в России глобальное обновление своего поисковика
Технологию предварительного обучения обработке текста на естественном языке (NLP) на основе нейронных сетей Google представила в прошлом году.
Политика
В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»
По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Долг Украины перед Россией по еврооблигациям с учетом начисленных процентов составляет порядка $4,5 млрд, сообщила пресс-служба российского Минфина.
Финансы
USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 - Sberbank CIB
Пара USD/RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Общество
Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО
Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.
Футбол
Лэмпард подтвердил, что Рюдигер готов сыграть против «Лилля»
В нынешнем сезоне Рюдигер принял участие в одной игре АПЛ, сыграв 45 минут в матче против Вулверхэмптона (5:2).
Политика
Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.