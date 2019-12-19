Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейПереговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
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«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу 20 декабря в Минске

От "Газпрома" - [глава компании Алексей] Миллер", - добавили в холдинге. В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу.
ТАССвчера в 17:18

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Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске

РИА Новостивчера в 18:43

Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине

Газета.Ruвчера в 09:29

Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в пятницу в Минске

Интерфаксвчера в 17:18

Миллер примет участие в переговорах с Украиной по газу

РБКвчера в 17:07

«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске

BFM.ruвчера в 17:05

Переговоры по транзиту газа продолжатся в Минске 20 декабря

Известиявчера в 17:05

«Газпром» продолжит переговоры по газу с Украиной в пятницу

Коммерсантъвчера в 17:42
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Политика

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа

Демократы в Палате представителей США проголосовали за импичмент президента Дональда Трампа, обвинив его в превышении полномочий главы государства.
Евразия Daily 18 декабря в 20:39
Армия и оружие

Американский адмирал высоко оценил российский флот

Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота.
ТВ Центр 18 декабря в 13:04
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В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
ToDay News Ufa 00:34
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
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Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 18 декабря в 00:49
Происшествия

Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке

По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Lenta.ru вчера в 17:40
Происшествия

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
РИА Новости вчера в 19:35
Здоровье

Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков

Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.
РБК 00:00
Происшествия

Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном

Отец открывшего стрельбу на Лубянке рассказал, что мало принимал участия в воспитании сына.
РЕН ТВ 01:42
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
РИА Новости 01:22
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Экономика

Татарстан обновляет Заинскую ГРЭС на президентском уровне

Глава Татарстана Рустам Минниханов написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой в обход требований общего отбора проектов модернизации включить ГРЭС в квоту правительственной комиссии на 2025 год (письмо от 13 декабря есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 13:04
Общество

Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод

"Очень большие сбросы загрязненных – преимущественно производственных – сточных вод в последние годы имели место также с территории в Кировске (Мурманская область), Коряжме и Новодвинске (Архангельская область), Усть-Илимске (Иркутская область), Тольятти (Самарская область) и некоторых других городов", - говорится в докладе.
РИА Новости вчера в 19:47
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:24
Хоккей

Овечкин вошел в топ-3 лучших игроков десятилетия по версии ESPN

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял третье место в списке лучших игроков десятилетия по версии ESPN, опубликованном на сайте телеканала.
РИА Новости вчера в 12:37
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Интерфакс 00:45
Общество

Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей

Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Интерфакс вчера в 10:05
Авто

Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более

Американская компания Tesla рассматривает возможность снижения цен на седаны Model 3, собранные в Китае, на 20% или более в следующем году.
iXBT.com 18 декабря в 04:31
Общество

В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров

Владелец сети подпольных онлайн-кинотеатров впервые осужден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB.
Lenta.ru 01:02
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
RT на русском вчера в 09:17
Спорт

Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Газета.Ru вчера в 17:56
Хоккей

«Салават» опять проиграл в «зеленом дерби»

Уфавед (Уфимские ведомости) 00:08
Политика

Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках

Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.
РИА Новости вчера в 18:10
Армия и оружие

Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16

Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Евразия Daily 02:09
Происшествия

Соседи рассказали о предполагаемом стрелке с Лубянки

Соседки Евгения Манюрова, предположительно устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказали о нем. Соответствующие видео опубликовали Telegram-канал LIFE SHOT и Kotsnews.
Lenta.ru 02:13
Общество

Сельских врачей предложили освободить от уплаты НДФЛ

Ранее в России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 08:19
Игры

В Сеть попала получасовая демонстрация геймплея игры «Half-Life: Alyx»

Ридус вчера в 17:29
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