Политика
Национальная служба новостейПереговоры РФ и Украины по газу продолжатся в Минске в пятницу
Российско-украинские переговоры по газу продолжатся в Минске в пятницу 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром».
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с чего всё началось
От "Газпрома" - [глава компании Алексей] Миллер", - добавили в холдинге. В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу.ТАССвчера в 17:18
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Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Политика
Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа
Демократы в Палате представителей США проголосовали за импичмент президента Дональда Трампа, обвинив его в превышении полномочий главы государства.
Армия и оружие
Американский адмирал высоко оценил российский флот
Адмирал отметил чрезвычайно большой потенциал российского подводного флота.
Гаджеты
В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2
Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Происшествия
Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке
По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
Здоровье
Онкоцентр Блохина пожаловался Минздраву на качество российских дженериков
Претензии у НМИЦ есть также к российскому дженерику ондасетрон, при введении стандартной дозы которого у 80% пациентов сохраняется тошнота; кроме того, повторные введения "не дают эффекта" и вызывают электролитные нарушения.
Происшествия
Отец стрелявшего на Лубянке рассказал о своих отношениях с сыном
Отец открывшего стрельбу на Лубянке рассказал, что мало принимал участия в воспитании сына.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Происшествия
В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Экономика
Татарстан обновляет Заинскую ГРЭС на президентском уровне
Глава Татарстана Рустам Минниханов написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой в обход требований общего отбора проектов модернизации включить ГРЭС в квоту правительственной комиссии на 2025 год (письмо от 13 декабря есть у "Ъ").
Общество
Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод
"Очень большие сбросы загрязненных – преимущественно производственных – сточных вод в последние годы имели место также с территории в Кировске (Мурманская область), Коряжме и Новодвинске (Архангельская область), Усть-Илимске (Иркутская область), Тольятти (Самарская область) и некоторых других городов", - говорится в докладе.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Хоккей
Овечкин вошел в топ-3 лучших игроков десятилетия по версии ESPN
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял третье место в списке лучших игроков десятилетия по версии ESPN, опубликованном на сайте телеканала.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя
Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Авто
Электромобили Tesla Model 3 могут подешеветь на 20% и более
Американская компания Tesla рассматривает возможность снижения цен на седаны Model 3, собранные в Китае, на 20% или более в следующем году.
Общество
В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров
Владелец сети подпольных онлайн-кинотеатров впервые осужден в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Спорт
Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр
Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Хоккей
«Салават» опять проиграл в «зеленом дерби»
Политика
Украинский журналист заочно ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, задавший в ходе пресс-конференции Владимиру Путину вопрос об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию в своем Facebook.
Армия и оружие
Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16
Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Происшествия
Соседи рассказали о предполагаемом стрелке с Лубянки
Соседки Евгения Манюрова, предположительно устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказали о нем. Соответствующие видео опубликовали Telegram-канал LIFE SHOT и Kotsnews.
Общество
Сельских врачей предложили освободить от уплаты НДФЛ
Ранее в России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей.
Политика
Путин рассказал об индексации пенсий
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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