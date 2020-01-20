Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПереговоры России и Беларуси о транзите нефти затягиваются

Напомним, что соглашения между Россией и Беларусью о поставках нефти в республику завершились 31 декабря. Сейчас стороны ведут активные переговоры об их продлении. Так, в ходе переговоров белорусское правительство предложило увеличить тариф на транзит нефти.
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«Ъ»: переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

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Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

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«Коммерсантъ»: Москва и Минск отложат решение по тарифу на транзит нефти

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REGNUM01:44

Переговоры о транзите российской нефти через Белоруссию затягиваются

News.ru01:11

Переговоры России и Беларуси о транзите нефти затягиваются

ГЛАС.RU01:21

Москва лишит несговорчивый Минск дохода от транзита нефти

Утро.ru01:44
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Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
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Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
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Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
Политика

СМИ узнали возможную дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые 15 января предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, может пройти 12 апреля (День космонавтики), сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 01:35
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
РИА Новости 00:19
Кино

Третий сериал по «Ходячим мертвецам» выйдет в апреле

Третий сезон по вселенной «Ходячих мертвецов», который покажет выросших в изоляции от разрушенного мира подростков, выйдет на экраны 12 апреля.
Sibnet Новости 01:34
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Космос

Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени

Уравнение, выведенное астрофизиком из Университета Коннектикута Роном Маллетом, станет базой для создания настоящей машины времени.
Live24 вчера в 08:41
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Нерезиденты вложили в российский госдолг в 2019 году $22,2 млрд, что стало рекордным показателем, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Центробанка.
Rambler News Service вчера в 11:41
Общество

Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Вести.Ru 01:35
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Шоу-бизнес

17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках

В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
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Хоккей

Дивизион Боброва выиграл Матч звезд КХЛ 2020 года

Дивизион Боброва обыграл команду Дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ 2020 года.
ProstoProSport вчера в 12:06
Теннис

Рублев вышел на второе место в чемпионской гонке ATP

По обновленным данным чемпионской гонки ATP, российский теннисист Андрей Рублев поднялся на вторую строчку.
Sportbox.RU 00:49
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета 17 января в 01:55
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
РБК вчера в 20:08
Шоу-бизнес

Жена Дунаевского рассказала, что узнала о разводе через СМИ

Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.
Аргументы недели вчера в 05:40
Хоккей

Шестёркин стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»

Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьей звездой матча, совершив 29 сейвов.
Чемпионат вчера в 22:14
Общество

В петербургском комитете по строительству сменился руководитель

Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский. Об этом 78.ru сообщили в самом комитете.
78.ru 02:03
Футбол

Первое большое интервью с Шюррле в «Спартаке»: Россия, диета, депрессия, война

Разговор неоднократно переносился – то Андре чувствовал себя неважно, то весь «Спартак».
Чемпионат 01:00
Общество

«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой

Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
RT на русском 01:57
Армия и оружие

В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии

Военные из Индии смогли показать возможности танков T-72M1, один из которых встал на дыбы. Соответственная запись доступна на YouTube.
Актуальные Новости 18 января в 11:36
Политика

Рассекречена форма бойцов космических войск США

Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Ferra вчера в 06:33
Общество

На следующей неделе в Москву вернется зима

Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости вчера в 11:46
Спорт

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Нева Спорт вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Брежнева и Меладзе отдохнули в горах Италии

Пятый канал 01:10
Общество

Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака

Независимый публицист вчера в 22:38
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru вчера в 12:41
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