Напомним, что соглашения между Россией и Беларусью о поставках нефти в республику завершились 31 декабря. Сейчас стороны ведут активные переговоры об их продлении. Так, в ходе переговоров белорусское правительство предложило увеличить тариф на транзит нефти.

Переговоры России и Беларуси о транзите нефти затягиваются

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