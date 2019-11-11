В Еврокомиссии (ЕК) рассказали ТАСС, что время министерской встречи представителей РФ, Евросоюза и Украины по газу еще не определено. В ЕК предлагали провести переговоры на этом уровне 19 ноября, однако Россия и Украина все еще не собираются в ней участвовать.

Переговоры России и Украины по газовым контрактам зашли в тупик

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