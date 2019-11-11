Политика

Piter.tvPiter.tvПереговоры России и Украины по газовым контрактам зашли в тупик

В Еврокомиссии (ЕК) рассказали ТАСС, что время министерской встречи представителей РФ, Евросоюза и Украины по газу еще не определено. В ЕК предлагали провести переговоры на этом уровне 19 ноября, однако Россия и Украина все еще не собираются в ней участвовать.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Источник назвал возможную дату трёхсторонней встречи по газу

RT на русскомвчера в 03:48

Стало известно, когда пройдет следующий раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа

ФАН11 ноября в 08:04

В ЕК сообщили, что дата трехсторонней министерской встречи по газу пока не определена

ТАССвчера в 04:14

Россия и Украина не смогли договориться об отказе от газовых исков

Взгляд.рувчера в 03:14

Транзит да любовь. Сможет ли «Газпром» до конца года помириться с Украиной? Отвечает эксперт

Новая газета11 ноября в 09:26

Стала известна дата возможной встречи России, ЕС и Украины по газу

ГЛАС.RUвчера в 04:38

Назван срок начала следующего раунда трехсторонних консультаций по газу

Известия11 ноября в 06:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:25, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алексей Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

RuNews24.ru вчера в 10:38
Происшествия

Поджог микроавтобусов для фотовидеофиксации в Раменском попал на видео

В Сети появилось видео поджога 13 микроавтобусов на базе Ford Transit, на которых были установлены мобильные комплексы для фото- и видеофиксации нарушений скорости на дороге.
Известия вчера в 10:34
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Кино

Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix

Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.
Cyber.sports.ru вчера в 13:03
Футбол

«Реал» хочет купить Мбаппе за рекордные € 400 млн

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала».
Нева Спорт 01:27
Здоровье

Врач рекомендовал выбирать активный отдых в отпуске

Чтобы полноценно восстановить здоровье и работоспособность в отпуске лучше предпочесть активный отдых, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Москва 24 00:57
Космос

В России разработали спутник для сжигания космического мусора

Русская Планета 01:52
Общество

Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру

Российская газета 00:37
Политика

Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество

Грета Тунберг вернется из США в Европу на катамаране

Шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, отправится из США в Мадрид на 15-метровом катамаране, чтобы попасть на 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).
ТАСС 01:13
Энергетика

«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11 ноября в 13:25
Общество

Сотрудница Госдепа США похвасталась фальшивым снимком на обложке Time

Сотрудница Госдепартамента США Мина Чан приукрасила свои достижения снимком на обложке журнала Time, который оказался поддельным.
REGNUM 00:44
Футбол

Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
RT на русском вчера в 16:57
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество

«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз

Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Политика

Правительство Молдавии отправили в отставку

Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Авто

Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения

Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Космос

NASA представило первый электрический самолет

10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
Портал Поиск 10 ноября в 07:18
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Энергетика

МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Интерфакс вчера в 20:39
Общество

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

ТАСС вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская опубликовала фото в новом образе

Актрисы перекрасилась в блондинку. Актриса Настасья Самбурская не устает поражать поклонников новыми образами.
Uznayvse.ru 11 ноября в 07:35
Фигурное катание

ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

Metaratings вчера в 05:05
Политика

На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского

Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Здоровье

Владимир Соловьев оскорбил амурского журналиста и посоветовал мэру Белогорска вытащить из ушей серу (видео)

Известный журналист крайне негативно высказался в адрес ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина и главы Белогорска Станислава Мелюкова.
Амур.инфо 00:18
Интернет

Instagram запустил клона TikTok

Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK вчера в 09:48
Транспорт

На дорогах России появится новый дорожный знак

В новой редакции оговаривается применение знаков «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» — будет введен запрет применять их на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.
SpeedMe вчера в 03:21
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное