Политика
Газета.RuПереговоры России и Украины по газу проходят в Берлине
Переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине, сообщает РИА "Новости". Переговоры представителей России и Украины проходит перед трехсторонней министерской встречей и продолжаются уже три часа.
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Политика
ЛНР планирует восстановить железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение с Россией планируют восстановить власти Луганской Народной Республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник 19 декабря, сообщает РИА Новости.
Экономика
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Гаджеты
Появились рендеры нового iPhone SE 2 в металлическом корпусе
Судя по опубликованным фотографиям, новинка получила металлический корпус, почти такой же, как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. В верхней части устройства есть небольшой вырез, тогда как сзади разместили двойную камеру.
Политика
Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Немецкий журналист задал вопрос Владимиру Путину о убийстве в Берлине выходца из Кавказа.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
Экономика
Власти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной
Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
Кино
«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис
Победа заключительной девятой части "Звездных войн", завидная выдержка "Джуманджи: Новый уровень", неплохой старт экранизации мюзикла "Кошки" и премьера фильма "Скандал" об обвинениях в домогательствах экс-главы FOX Роджера Эйлса: "Газета.Ru" представляет традиционный прогноз американского бокс-офиса на предстоящие выходные.
Политика
Президент РФ снова согласился изъять из Конституции слово «подряд»
Президент РФ Владимир Путин высказался за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий.
Авто
В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» почти без пробега
Как выяснил блогер Roma Urraco, автомобиль был пригнан в гараж из небольшого села только в начале 2000-х, а его кузов сразу после покупки (в январе 1990 года) обильно обработали против коррозии: практически все элементы «Волги» буквально облиты мовилью.
Здоровье
Власти региона рассчитывают получить 10 млрд руб. на развитие медицины
В 2020 году власти планируют направить на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний 335 млн руб. федеральных средств, общее финансирование программы по борьбе с онкологией составит 1,147 млрд руб.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Гаджеты
Корпорация Apple стала рекордсменом на рынке смартфонов по прибыли
Корпорация Apple из США достигла рекордных показателей на рынке смартфонов по прибыли в третьем квартале.
Происшествия
На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП
Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Армия и оружие
Новый российско-турецкий патруль начал работу в Сирии
Очередной совместный патруль российской военной полиции и турецких ВС начал работу в Сирии.
Общество
Угрожавшего Грете Тунберг мужчину осудили в Швеции
Суд в Швеции приговорил 40-летнего мужчину, угрожавшего экоактивистке Грете Тунберг, к условному сроку.
Хоккей
Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ
ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Полный список доступен на сайте издания.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Шоу-бизнес
Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Хоккей
Матч СКА – ЦСКА на стадионе в Петербурге собрал 61810 зрителей
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарства выдадут бесплатно
По словам Вероники Скворцовой, с 2020 года бесплатно лекарственными препаратами обеспечат людей, которые перенесли острые сосудистые нарушения (острый инфаркт миокарда и острый коронарный синдром), а также операции на сосудах и сердце.
Спорт
В ВАДА приняли к сведению решение РУСАДА оспорить санкции в CAS
Ранее члены набсовета проголосовали за то, чтобы оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) санкции в отношении российского спорта.
Культура
Блогер Лена Миро прокомментировала скандал вокруг фильма Пугачевой
Ранее журналисты вспомнили, что в восьмидесятые Пугачева закатила скандал на съемках фильма «Рецитал».