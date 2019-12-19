Переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине, сообщает РИА "Новости". Переговоры представителей России и Украины проходит перед трехсторонней министерской встречей и продолжаются уже три часа.

Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине

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