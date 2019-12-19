Политика
Газета.RuПереговоры России и Украины по газу проходят в Берлине
Переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине, сообщает РИА "Новости". Переговоры представителей России и Украины проходит перед трехсторонней министерской встречей и продолжаются уже три часа.
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Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы
Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Экономика
Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр
Россия возместит потери Белоруссии от налогового маневра путем ввода обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов на сумму до $1,5 млрд.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Происшествия
На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП
Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Космос
Астрономы впервые зафиксировали вспышку нейтрино вместе с гравитационными волнами
Нейтринная обсерватория IceCube впервые обнаружила вспышку нейтрино, исходящую из той же точки, где гравитационные телескопы LIGO и VIRGO зафиксировали очередной всплеск гравитационных волн.
Политика
Минэнерго Украины — решение по газу качественно отработано
К подписанию итогового договора приближает стороны «качественно отработанное» решение по газу, считает министр энергетики Украины Алексей Оржель, 19 декабря сообщает РИА Новости.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Общество
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева из «Дома-2» сообщила о расставании с мужем
Бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева, брак которой с Кириллом Андреевым длился 8 лет, сообщила о расставании с мужем.
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Культура
Блогер Лена Миро прокомментировала скандал вокруг фильма Пугачевой
Ранее журналисты вспомнили, что в восьмидесятые Пугачева закатила скандал на съемках фильма «Рецитал».
Спорт
Путин возмущен санкциями в отношении российского спорта
Телеведущая канала «Матч ТВ» Ольга Богословская в ходе Большой пресс-конференции задала президенту Владимиру Путину вопрос про санкции в отношении российских спортсменов.
Авто
В России кроссовер Changan CS55 получит 4 комплектации
Версия комплектации Luxury 6MT получает опцию «Электроусилитель рулевого управления с возможностью выбора усилия на рулевом колесе».
Экономика
Российские новостройки подорожали с начала года на 9%
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о госпитализации Федосеевой-Шукшиной
Алибасов рассказал, что Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование три-четыре раза в год.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Политика
Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной
Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Финансы
Шведский центробанк пошел против всего мира
Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Наука
У человека нашли связанные с уровнем дохода генетические локусы
Ученые из Великобритании и Швеции нашли 149 локусов в генетической последовательности, которые связаны с уровнем дохода.
Футбол
Стала известна символическая сборная десятилетия АПЛ по версии BBC
Стал известен состав сборной АПЛ последнего десятилетия по версии BBC.Предварительный список выбирали на основе статистики и мнений журналистов BBC Sport.
Общество
Здание онкологической горбольницы №1 передадут центру Нюты Федермессер
Здание гинекологического отделения городской онкологической больницы №1 в Москве после ремонта передадут Центру паллиативной помощи Анны (Нюты) Федермессер, для качественной гинекологической помощи это строение не подходит.
Шоу-бизнес
Ольгу Зарубину развел по Интернету жених-аферист
Происшествия
Опубликованы кадры ликвидации террориста, атаковавшего ФСБ в Москве
Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня около 18:10 трое террористов атаковали приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост, дом 23, открыв огонь из огнестрельного оружия.
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
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