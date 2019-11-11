Политика
Lenta.ruПереговоры России и Украины по газу зашли в тупик
Еврокомиссия предложила провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров во вторник, 19 ноября. Москва и Киев пока не подтвердили свое участие, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник, знакомый с ситуацией.
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Трехсторонние консультации РФ, ЕС и Украины по газу завершились в Брюсселе
Народные новости09 ноября в 06:56
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Политика
Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США
Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
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Онколог сообщил о возможном диагнозе Заворотнюк
ФедералПресс 03:21
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В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
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Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
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Малышева подаст в суд на ряд СМИ
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Общество
Кирилл Терешин лишился «рук-базук»
Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66
В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru вчера в 05:13
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Технологии
Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных
Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY.
РБК 05:26
Космос
SpaceX показала трансляцию пуска 60 спутников Starlink
Американская компания SpaceX в прямом эфире показала запуск 60 спутников Starlink. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Национальная служба новостей вчера в 12:47
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Политика
Глава МИД Украины предложил России «сесть и попробовать договориться»
России и Украине нужно "сесть и попробовать договориться", заявил во вторник глава украинского МИД Вадим Пристайко на телеканале ICTV.
DP.RU 06:39
Политика
Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине
Российский телеведущий Владимир Соловьев признался корреспонденту "Газеты.Ru", что не имеет "ни малейшего представления" о заведении против него двух уголовных дел на Украине.
Газета.Ru 06:00
Общество
В России вводится система мониторинга за реализацией нацпроектов
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил о введении в эксплуатацию системы мониторинга за реализацией национальных проектов, которая позволяет контролировать выделяемые средства, а также выявлять недобросовестных исполнителей, передает "Интерфакс".
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Политика
Шойгу прибыл на встречу с президентом Египта
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет на встречу с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства Мухаммедом Ахмедом Заки, передает RT.
Газета.Ru вчера в 18:53
Общество
«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 04:00
Здоровье
В Дагестане продолжается реализация программы «Земский доктор»
«По количеству специалистов, работающих по программе «Земский доктор», сегодня Дагестан уступает только Краснодарскому краю», — пояснил министр.
Mirmol.ru вчера в 09:12
Общество
Участник «Северного потока-2» сумел избежать штрафа
Ранее стало известно о штрафе в отношении другого участника проекта, французской Engie.
Lenta.ru 06:47
Происшествия
Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы
Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Газета.Ru 03:39
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Здоровье
В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России
Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Происшествия
СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова
Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
Известия 03:48
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн
Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Театры
В Москве запретили показ спектакля «Чиполлино»
Спектакль по мотивам повести «Приключения Чиполлино», ранее отобранный для международного фестиваля, был затем запрещён для показа.
Голос Правды 09 ноября в 19:05