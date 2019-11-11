Политика

Lenta.ruLenta.ruПереговоры России и Украины по газу зашли в тупик

Еврокомиссия предложила провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров во вторник, 19 ноября. Москва и Киев пока не подтвердили свое участие, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник, знакомый с ситуацией.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Россия и Украина не смогли договориться об отказе от газовых исков

Взгляд.ру03:14

Трехсторонние консультации РФ, ЕС и Украины по газу завершились в Брюсселе

Народные новости09 ноября в 06:56

Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик

Lenta.ru05:29

В ЕК сообщили, что дата трехсторонней министерской встречи по газу пока не определена

ТАСС04:14

ЕК, Россия и Украина не смогли определить новую дату трехсторонней встречи по газу

Газета.Ru06:23

В ЕК опровергли информацию о назначении даты трехсторонней встречи по газу

REGNUM04:54

Назван срок начала следующего раунда трехсторонних консультаций по газу

Известиявчера в 06:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:31, Ашберн
Политика

Лавров пошутил насчет причастности РФ к будущим выборам президента США

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу выборов президента США, которые пройдут в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40
Шоу-бизнес

Онколог сообщил о возможном диагнозе Заворотнюк

ФедералПресс 03:21
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Политика

Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку

Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Хоккей

Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Армия и оружие

Первые истребители Су-30СМ прибудут в Белоруссию 13 ноября

Известия 06:17
Общество

Евгений Пригожин перестал быть владельцем комбината «Конкорд»

Дождь 04:55
Общество

Малышева подаст в суд на ряд СМИ

REGNUM вчера в 13:41
Общество

Кирилл Терешин лишился «рук-базук»

Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Шоу-бизнес

Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу

Lenta.ru 04:47
Авто

В продаже появился уникальный вездеход «Лесник» на шасси ГАЗ-66

В интернете предлагают купить вездеход, построенный на базе ГАЗ-66, который называется «Лесоруб».
Car.ru вчера в 05:13
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru 04:37
Общество

Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино

Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Технологии

Низкую зарплату сотрудников в России назвали причиной утечки данных

Гедгафов указывает, что средняя зарплата сотрудника, который имеет доступ к данным, в России составляет 27 тыс. руб. Аналогичную сумму можно получить, продав на черном рынке две-три записи с персональными данными, отметил эксперт EY.
РБК 05:26
Космос

SpaceX показала трансляцию пуска 60 спутников Starlink

Американская компания SpaceX в прямом эфире показала запуск 60 спутников Starlink. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Национальная служба новостей вчера в 12:47
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Политика

Глава МИД Украины предложил России «сесть и попробовать договориться»

России и Украине нужно "сесть и попробовать договориться", заявил во вторник глава украинского МИД Вадим Пристайко на телеканале ICTV.
DP.RU 06:39
Политика

Соловьев прокомментировал уголовные дела против него на Украине

Российский телеведущий Владимир Соловьев признался корреспонденту "Газеты.Ru", что не имеет "ни малейшего представления" о заведении против него двух уголовных дел на Украине.
Газета.Ru 06:00
Общество

В России вводится система мониторинга за реализацией нацпроектов

В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сообщил о введении в эксплуатацию системы мониторинга за реализацией национальных проектов, которая позволяет контролировать выделяемые средства, а также выявлять недобросовестных исполнителей, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:46
Политика

Шойгу прибыл на встречу с президентом Египта

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет на встречу с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси и главой оборонного ведомства Мухаммедом Ахмедом Заки, передает RT.
Газета.Ru вчера в 18:53
Общество

«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 04:00
Здоровье

В Дагестане продолжается реализация программы «Земский доктор»

«По количеству специалистов, работающих по программе «Земский доктор», сегодня Дагестан уступает только Краснодарскому краю», — пояснил министр.
Mirmol.ru вчера в 09:12
Общество

Участник «Северного потока-2» сумел избежать штрафа

Ранее стало известно о штрафе в отношении другого участника проекта, французской Engie.
Lenta.ru 06:47
Происшествия

Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Обвиняемому в убийстве 24-летней аспирантки доценту СПбГУ Олегу Соколову не предоставили телевизор, однако очки и книги в ближайшее время будут доставлены в его камеру в СИЗО.
Газета.Ru 03:39
Политика

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Здоровье

В Минздраве сравнили потребление алкоголя в Европе и России

Литр водки назвала смертельно опасной дозой крепкого алкоголя заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина.
Экономика сегодня вчера в 17:36
Происшествия

СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова

Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
Известия 03:48
Общество

Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ в режиме онлайн

Рособрнадзор рассматривает возможность перевода сдачи Единого государственного экзамена в онлайн-формат.
RT на русском 05:23
Театры

В Москве запретили показ спектакля «Чиполлино»

Спектакль по мотивам повести «Приключения Чиполлино», ранее отобранный для международного фестиваля, был затем запрещён для показа.
Голос Правды 09 ноября в 19:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное