Еврокомиссия предложила провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров во вторник, 19 ноября. Москва и Киев пока не подтвердили свое участие, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник, знакомый с ситуацией.

Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик

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