Стороны говорят только о соглашении по транзиту газа между «Газпромом» и создаваемым на Украине оператором газотранспортной системы (ГТС). Источник в российской делегации не исключил, что еще одна техническая встреча состоится в начале следующей недели, но даты пока нет.

Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик

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