Новую трехстороннюю министерскую встречу России, ЕС и Украины по газу Еврокомиссия предложила провести 19 ноября. Об этом сообщает ТАСС по данным европейского источника в Брюсселе. Отмечается, что еще не получено подтверждение от всех участников встречи.

Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Общество Грузия заявила, что нашла замену российским туристам Грузия компенсировала отток российских туристов за счет увеличения турпотока из других стран, заявила национальная администрация туризма республики.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о встрече с Путиным Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Интернет Instagram запустил клона TikTok Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.

Политика Эво Моралес вылетел из Парагвая в Мексику Бежавший из Боливии бывший президент Эво Моралес вылетел на самолете мексиканских военно-воздушных сил из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.

Политика В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.

Футбол Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу Sky Sports в твиттере разместил смешной видеоролик с ежегодного собрания элитных тренеров УЕФА, прошедшего в швейцарском Ньоне.

Шоу-бизнес Боярская опубликовала в Сети новое фото со съемок Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию со съемок фильма в новом образе.