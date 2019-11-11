Политика
Мой БрянскПереговоры России и Украины по газу зашли в тупик
Новую трехстороннюю министерскую встречу России, ЕС и Украины по газу Еврокомиссия предложила провести 19 ноября. Об этом сообщает ТАСС по данным европейского источника в Брюсселе. Отмечается, что еще не получено подтверждение от всех участников встречи.
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Новая газетавчера в 09:26
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