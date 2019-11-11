Политика

Мой БрянскМой БрянскПереговоры России и Украины по газу зашли в тупик

Новую трехстороннюю министерскую встречу России, ЕС и Украины по газу Еврокомиссия предложила провести 19 ноября. Об этом сообщает ТАСС по данным европейского источника в Брюсселе. Отмечается, что еще не получено подтверждение от всех участников встречи.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик

Lenta.ru05:29

Стала известна дата возможной встречи России, ЕС и Украины по газу

ГЛАС.RU04:38

Стало известно, когда пройдет следующий раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа

ФАНвчера в 08:04

Россия и Украина не смогли договориться об отказе от газовых исков

Взгляд.ру03:14

Транзит да любовь. Сможет ли «Газпром» до конца года помириться с Украиной? Отвечает эксперт

Новая газетавчера в 09:26

В ЕК сообщили, что дата трехсторонней министерской встречи по газу пока не определена

ТАСС04:14

Назван срок начала следующего раунда трехсторонних консультаций по газу

Известиявчера в 06:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика

Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Известия 12:48
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Происшествия

Стало известно о еще одной жертве историка Соколова

По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru 10:01
Политика

Назарбаев заявил о согласии Зеленского на встречу с Путиным

Pravda.Ru 01:49
Происшествия

Угрожавший судье Мосгорсуда признал свою вину

Известия 11:37
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество

Грузия заявила, что нашла замену российским туристам

Грузия компенсировала отток российских туристов за счет увеличения турпотока из других стран, заявила национальная администрация туризма республики.
Взгляд.ру 06:12
Общество

У известной украинской телеведущей обнаружили рак

Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.
Lenta.ru 13:07
Армия и оружие

Не менее 50 ракет выпущены по Израилю из сектора Газа

REGNUM 03:28
Хоккей

ЦСКА в овертайме проиграл «Спартаку»

Газета.Ru 14:00
Происшествия

Две фуры загорелись после ДТП на трассе между Омском и Тюменью

Трассу между Тюменью и Омском перекрыли из-за ДТП с участием двух грузовых автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.
РБК 13:52
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о встрече с Путиным

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.
News.ru 10:39
Происшествия

В Сети появилась группа в поддержку историка Соколова и петиция

Александр Холодов / youtube В соцсети появилась группа в поддержку историка Олега Соколова, которую создал житель города Ельца, правозащитник и юрист Геннадий Макаров.
РЕН ТВ 04:34
Хоккей

«Ак Барс» взял верх над «Авангардом», Билялов оформил шат-аут

Чемпионат 13:54
Интернет

Instagram запустил клона TikTok

Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK 09:48
Политика

В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля

В американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в Соединённые Штаты.
RT на русском 13:01
Политика

Эво Моралес вылетел из Парагвая в Мексику

Бежавший из Боливии бывший президент Эво Моралес вылетел на самолете мексиканских военно-воздушных сил из столицы Парагвая Асунсьона в Мехико.
Московский Комсомолец 03:28
Политика

В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита

На заседании трёхсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе были сняты последние препятствия для встречи в нормандском формате.
RT на русском 10:44
Политика

Чиновницу из офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали директора одного из департаментов офиса президента Владимира Зеленского.
News.ru 14:01
Здоровье

Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31
Общество

«Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла

Союз потребителей «Росконтроль» проверил качество рафинированного подсолнечного масла, сообщает телеканал «360».
RT на русском 06:27
Кино

Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска и другие на премьере «Ангелов Чарли» в Лос-Анджелесе

Актерский состав нового фильма «Ангелы Чарли» представил картину на премьере в Лос-Анджелесе — на красной дорожке появились Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска и другие звезды перезапуска.
Salt Mag 06:09
Авто

Названа дата премьеры роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS

В нынешнем году автолюбители увидят премьеру роскошной версии Mercedes-Benz GLS.
OAnews 13:43
Футбол

Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу

Sky Sports в твиттере разместил смешной видеоролик с ежегодного собрания элитных тренеров УЕФА, прошедшего в швейцарском Ньоне.
Soccer.ru 10:38
Фигурное катание

ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе

Metaratings 05:05
Шоу-бизнес

Боярская опубликовала в Сети новое фото со съемок

Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию со съемок фильма в новом образе.
Невские Новости 05:13
Общество

День тотальной распродажи принес Alibaba $38,4 млрд

Южный Федеральный вчера в 23:55
Игры

Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу

В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru вчера в 04:45
Футбол

СМИ узнали о системе штрафов Лэмпарда в «Челси»

СМИ стало известно о строгом дисциплинарном кодексе, который Фрэнк Лэмпард ввел в «Челси».
Матч ТВ 11:12
Здоровье

Из юрьевецкой больницы уволились семь врачей

Заявление об увольнении по собственному желанию написали семь врачей владимирской городской больницы №6, расположенной в микрорайоне Юрьевец.
Старт33 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное