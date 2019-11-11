Политика
Мой БрянскПереговоры России и Украины по газу зашли в тупик
Новую трехстороннюю министерскую встречу России, ЕС и Украины по газу Еврокомиссия предложила провести 19 ноября. Об этом сообщает ТАСС по данным европейского источника в Брюсселе. Отмечается, что еще не получено подтверждение от всех участников встречи.
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Транзит да любовь. Сможет ли «Газпром» до конца года помириться с Украиной? Отвечает эксперт
Новая газета11 ноября в 09:26
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия
В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв
Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Общество
Медведев на поезде прибыл в Барнаул
Политика
На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США
Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Армия и оружие
Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика
Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Футбол
Кассано сообщил, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.
Футбол
Форма не подошла. Сборная России сыграет с Бельгией в старом
Российский футбольный союз подтвердил, что сборная нашей страны будет заканчивать отборочные матчи чемпионата Европы в старой форме, несмотря на то, что официальная презентация футболок для Евро-2020 состоялась всего неделю назад.
Политика
Встреча Путина с Зеленским может пройти в Казахстане
Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана недавно предложил организовать специальную встречу для российского и украинского лидеров (Владимира Путина и Владимира Зеленского) прямо в Казахстане.
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Армия и оружие
Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал сроки вакцинации от гриппа
В Роспотребнадзоре заявили, что прививка от гриппа должна быть поставлена не позднее, чем за две-три недели до начала эпидемиологического сезона.
Шоу-бизнес
Гузеева впервые за долгое время показала мужа
Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда».
Происшествия
Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Футбол
Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта
Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Авто
Mitsubishi представила новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi презентовала новый кросс-вэн Mitsubishi Xpander Cross.
Происшествия
На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире, пострадали 4 человека
Общество
Greenpeace предложил Минприроды запретить влажные салфетки
Международная экологическая организация Greenpeace направила к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с просьбой запретить изготовление одноразового пластика, в том числе пакетов-майек, ватных палочек и трубочек для напитков.
Политика
Хиллари Клинтон не исключила участия в выборах в 2020 году
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.