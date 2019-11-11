Политика

Мой БрянскМой БрянскПереговоры России и Украины по газу зашли в тупик

Новую трехстороннюю министерскую встречу России, ЕС и Украины по газу Еврокомиссия предложила провести 19 ноября. Об этом сообщает ТАСС по данным европейского источника в Брюсселе. Отмечается, что еще не получено подтверждение от всех участников встречи.
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Источник назвал возможную дату трёхсторонней встречи по газу

RT на русскомвчера в 03:48

Стала известна дата возможной встречи России, ЕС и Украины по газу

ГЛАС.RUвчера в 04:38

Назван срок начала следующего раунда трехсторонних консультаций по газу

Известия11 ноября в 06:45

Россия и Украина не смогли договориться об отказе от газовых исков

Взгляд.рувчера в 03:14

Транзит да любовь. Сможет ли «Газпром» до конца года помириться с Украиной? Отвечает эксперт

Новая газета11 ноября в 09:26

Стало известно, когда пройдет следующий раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа

ФАН11 ноября в 08:04

В ЕК сообщили, что дата трехсторонней министерской встречи по газу пока не определена

ТАССвчера в 04:14
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия

В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв

Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru вчера в 15:34
Общество

Медведев на поезде прибыл в Барнаул

ТАСС вчера в 08:30
Политика

На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском вчера в 22:38
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США

Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.
Life.ru вчера в 17:30
Футбол

«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru вчера в 09:28
Армия и оружие

Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика

Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Взгляд.ру вчера в 12:18
Политика

Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru вчера в 16:30
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Футбол

Кассано сообщил, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.
Чемпионат 11 ноября в 09:47
Футбол

Форма не подошла. Сборная России сыграет с Бельгией в старом

Российский футбольный союз подтвердил, что сборная нашей страны будет заканчивать отборочные матчи чемпионата Европы в старой форме, несмотря на то, что официальная презентация футболок для Евро-2020 состоялась всего неделю назад.
Вести.Ru вчера в 22:10
Политика

Встреча Путина с Зеленским может пройти в Казахстане

Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана недавно предложил организовать специальную встречу для российского и украинского лидеров (Владимира Путина и Владимира Зеленского) прямо в Казахстане.
DixiNews вчера в 05:31
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Армия и оружие

Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста

РЕН ТВ вчера в 10:09
Экономика

РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Здоровье

Роспотребнадзор назвал сроки вакцинации от гриппа

В Роспотребнадзоре заявили, что прививка от гриппа должна быть поставлена не позднее, чем за две-три недели до начала эпидемиологического сезона.
RT на русском вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Гузеева впервые за долгое время показала мужа

Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 15:15
Происшествия

Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве

Российская газета вчера в 09:33
Политика

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия вчера в 14:09
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Футбол

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за конфликта

Отмечается, что после прибытия в расположение сборной Стерлинг решил выяснить отношения с Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время прошедшего днём ранее матча между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
REGNUM вчера в 03:49
Авто

Mitsubishi представила новый кроссовер-минивэн Xpander

Компания Mitsubishi презентовала новый кросс-вэн Mitsubishi Xpander Cross.
Новые автомобили вчера в 07:58
Происшествия

На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире, пострадали 4 человека

Вести.Ru вчера в 21:55
Общество

Greenpeace предложил Минприроды запретить влажные салфетки

Международная экологическая организация Greenpeace направила к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с просьбой запретить изготовление одноразового пластика, в том числе пакетов-майек, ватных палочек и трубочек для напитков.
Газета.Ru вчера в 06:36
Политика

Хиллари Клинтон не исключила участия в выборах в 2020 году

ТАСС вчера в 20:22
Происшествия

Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире

REGNUM вчера в 22:46
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда вчера в 10:08
Кино

Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети

По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° вчера в 05:22
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