Новую трехстороннюю министерскую встречу России, ЕС и Украины по газу Еврокомиссия предложила провести 19 ноября. Об этом сообщает ТАСС по данным европейского источника в Брюсселе. Отмечается, что еще не получено подтверждение от всех участников встречи.

Переговоры России и Украины по газу зашли в тупик

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