Энергетика
Lenta.ruПереговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
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Комментарии
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К линии фронта в Донбассе переброшена группировка террористов-исламистов
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Энергетика
Reuters: сделка России и ОПЕК о сокращении добычи нефти развалилась
Как сообщает Bloomberg, в коммюнике по итогам заседания ОПЕК+ не говорится о сокращении добычи нефти.
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Девушку насмерть сбили на «зебре» в Чите
В ночь на 7 марта на пешеходном переходе перекрестка улиц Ленина и Журавлева в Чите насмерть сбили девушку.
Здоровье
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С начала эпидемии в декабре общее число жертв коронавируса в стране достигло 3012 человек, зарегистрировано 80409 случаев заболевания.
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Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
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Политика
Памфилова сравнила поправки в Конституцию с комплексным обедом
Глава ЦИК России Элла Памфилова на примере комплексного обеда объяснила принципы голосования по поправкам в Конституцию.