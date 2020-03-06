Энергетика
Lenta.ruПереговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Комментарии
Политика
Зеленский не исключил выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина может выйти из переговоров по Донбассу. Этого не исключил президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс».
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Общество
Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады
Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.
Армия и оружие
МИД РФ осудил наращивание США расходов на ядерное оружие
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россию беспокоит тот факт, что США целенаправленно рассматривают ядерное оружие как политический инструмент, тем самым наращивая его потенциал.
Футбол
Хавбек «Гэлакси»: «Было очень неприятно играть с Ибрагимовичем»
Общество
Украинского школьника затравили в соцсетях из-за спетой им «Смуглянки»
Украинского школьника Максима Ткачука затравили на родине из-за песни "Смуглянка" из советского фильма режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", исполненной на песенном конкурсе в Великобритании.
Общество
В Москве началось проектирование инфекционного корпуса
5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет
Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении.
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане
Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
Шоу-бизнес
Настя Каменских украсила обложку мужского журнала XXL
32-летняя певица Настя Каменских появилась на обложке мужского журнала XXL.
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
Общество
Холодные и снежные зимы могут покинуть Россию уже через 30 лет
Россию могут постоянно ждать подобные бесснежные зимы, как эта, уже через 30 лет.
Общество
Новых случаев заболевания коронавирусом в России не зафиксировали
В России не выявлено новых случаев заболевания коронавирусной инфекции Covid-19, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Музыка
Красноярская певица упала в оркестровую яму и пела со сломанной ногой
Певица из Красноярска Анастасия Вишневская во время выступления на приеме губернатора не заметила края сцены и упала с трехметровой высоты в оркестровую яму.
Хоккей
Хоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о воде для Крыма
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова относительно подачи воды в Крым.
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
Общество
Меган Маркл прилетела в Великобританию
38-летняя Меган Маркл не была в Лондоне около двух месяцев. Все это время герцогиня Сассекская находилась в Канаде вместе с ребенком.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Футбол
Нас ждет очень крутой тур в России. «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сыграет против «Краснодара»
Один из главных матчей тура пройдет в Ростове.
Здоровье
Доктор Мясников назвал оптимальное количество калорий в сутки
Московский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, как правильно худеть и держать себя в форме.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Общество
В Росгвардии рассказали об изменении правил выдачи лицензий на оружие
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал "Российской газете" о грядущем переходе на электронный документооборот при выдаче разрешений на пользование оружием.