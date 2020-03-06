Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Политика Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.

Политика Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса С 7 марта Россия приостанавливает пропуск через границу лиц, прибывающих из Ирана для обучения, работы или туризма, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на сайте ведомства.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.

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