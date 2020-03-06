Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПереговоры о будущем сделки ОПЕК провалились

Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
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Источник: переговоры о будущем сделки ОПЕК+ «провалены»

ТАСС10:31

Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились

Lenta.ru10:34

СМИ сообщили о провале переговоров ОПЕК+

Ведомости11:25

Стало известно о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Взгляд.ру10:28

СМИ узнали о провале переговоров по сделке ОПЕК

Московский Комсомолец10:58

Источник: переговоры ОПЕК+ об ограничении добычи нефти завершились провалом

НТВ10:45

Страны ОПЕК+ не достигли соглашения на переговорах в Вене

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