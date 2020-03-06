Энергетика
Lenta.ruПереговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
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