Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПереговоры о будущем сделки ОПЕК провалились

Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
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Источник: переговоры о будущем сделки ОПЕК+ «провалены»

ТАСС10:31

Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

Интерфакс10:25

Переговоры о будущем сделки ОПЕК провалились

Lenta.ru10:34

СМИ сообщили о провале переговоров ОПЕК+

Ведомости11:25

Стало известно о провале переговоров ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Взгляд.ру10:28

СМИ узнали о провале переговоров по сделке ОПЕК

Московский Комсомолец10:58

Цена нефти Brent рухнула на 7,5% после известия о том, что переговоры ОПЕК+ прошли безрезультатно

Комсомольская правда11:09
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