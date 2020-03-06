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Гаджеты Apple отложила выпуск iPhone SE 2 Apple планирует отложить выход дешевого смартфона, известного как iPhone SE 2. Об этом со ссылкой на источники в Тайване сообщает издание DigiTimes.

Политика Путин считает свое президентство судьбой Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к управлению страной. По словам Путина, он считает свое президентство судьбой.

Общество Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.

Космос НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.

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Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

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Гаджеты До конца года ожидается выход десктопных процессоров AMD Ryzen 4000 Ресурс AnandTech поведал свежую информацию о будущих процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3. Как ожидается, до конца текущего года выйдут первые версии десктопных и серверных процессоров Ryzen 4000, хотя их полномасштабное появление на рынке ожидается в 2021-м.

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