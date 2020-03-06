Энергетика
Lenta.ruПереговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
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Президент России Владимир Путин рассказал, как относится к управлению страной. По словам Путина, он считает свое президентство судьбой.
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Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
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Новым главным врачом клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина назначен Денис Гусев.
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Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Гаджеты
До конца года ожидается выход десктопных процессоров AMD Ryzen 4000
Ресурс AnandTech поведал свежую информацию о будущих процессорах AMD на базе архитектуры Zen 3. Как ожидается, до конца текущего года выйдут первые версии десктопных и серверных процессоров Ryzen 4000, хотя их полномасштабное появление на рынке ожидается в 2021-м.
Общество
Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию
Согласно тексту документа, с помощью договора о добровольном пенсионном страховании, российские женщины смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
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Названа самая популярная писательница последнего десятилетия
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Экономика
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В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
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Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Топовые смартфоны компании OPPO базируются на высокопроизводительных чипах от Qualcomm.
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NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало на своем сайте самую подробную фотографию Марса.
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Напомним, глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия допустил возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
Армия и оружие
Эрдоган: не Россия противостояла Турции в сирийском Идлибе
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Задержан сотрудник ГИБДД Екатеринбурга за связь с 12-летней девочкой
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Состоялся выход гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport
Старт производства новой версии состоится ко второй половине 2020 года.