Энергетика
Lenta.ruПереговоры о будущем сделки ОПЕК провалились
Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Комментарии
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Происшествия
У липчанина не подтвердился диагноз короновирусной инфекции
Пациента, которому ранее был поставлен диагноз ОРВИ, 5 марта начали проверять на новый коронавирус, сообщили в пятницу журналистам в мэрии Липецка.В настоящее время проводится комплексное обследование пациента, а также устанавливается список лиц, с которыми контактировал пациент.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Политика
Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России
Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Общество
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.
Армия и оружие
Средства ПВО российской базы Хмеймим сбили два беспилотника в Сирии
Средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Воздушно-космических сил России Хмеймим уничтожили два беспилотника под сирийской Латакией, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение сирийского правительственного телеканала "Сурия".
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.
Политика
Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса
Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Политика
Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Политика
В Гайане заявили о депортации трех россиян за вмешательство в выборы
Власти Гайаны заподозрили четырех человек «российского происхождения» в попытке вмешаться во всеобщие и региональные выборы, которые прошли в стране 2 марта.
Политика
МИД Белоруссии отказался от интеграции с Россией
По мнению главы МИД Белоруссии, в настоящий момент Минск даже не интересует рассмотрение дорожных карт, что, очевидно, свидетельствует о том, что интеграция будет отложена на несколько лет.
Наука
Кофеин не стимулирует креативность
Опубликованная в журнале Consciousness and Cognition работа ученых из Университета Арканзаса показала, что кофеин повышает способность концентрироваться и решать проблемы, но не улучшает творческие способности.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили две ракетные атаки Израиля
Путешествия
В Турции снижают цены для туристов
Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Армия и оружие
Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба
Саммит президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта станет решающей вехой не только с точки зрения ситуации в Идлибе, но и для турецко-российских отношений, убежден автор Yeni Akit.
Происшествия
В подмосковных Химках загорелось здание школы бокса
Культура
HBO выпустит сериал по мотивам игры «The Last of Us»
Американский канал HBO выпустит новый телевизионный сериал по компьютерной видеоигре «The Last of Us». Об этом сообщило издание «Variety».