Переговоры о будущем сделки с участием членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ряда других добытчиков провалились, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

Экономика Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».

Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Происшествия У липчанина не подтвердился диагноз короновирусной инфекции Пациента, которому ранее был поставлен диагноз ОРВИ, 5 марта начали проверять на новый коронавирус, сообщили в пятницу журналистам в мэрии Липецка.В настоящее время проводится комплексное обследование пациента, а также устанавливается список лиц, с которыми контактировал пациент.

Общество В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, и в ближайшие дни будет выписан, заявила заместитель столичного мэра Анастасия Ракова.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.

Политика Россия ограничит въезд иностранцев из Ирана из-за вируса Россия приостановила пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, которые прибывают в страну из Ирана для обучения, трудовой деятельности, туризма а также в транзитных целях.

Политика Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Здоровье В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом Ранее в России было диагностировано шесть случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с "Diamond Princess" и один — у россиянина, вернувшегося из Италии.

Политика Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.

Политика МИД Белоруссии отказался от интеграции с Россией По мнению главы МИД Белоруссии, в настоящий момент Минск даже не интересует рассмотрение дорожных карт, что, очевидно, свидетельствует о том, что интеграция будет отложена на несколько лет.

Наука Кофеин не стимулирует креативность Опубликованная в журнале Consciousness and Cognition работа ученых из Университета Арканзаса показала, что кофеин повышает способность концентрироваться и решать проблемы, но не улучшает творческие способности.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.

Путешествия В Турции снижают цены для туристов Отели страны пока не снижают цены, опасаясь, что после будет сложно вернуться к прежнему уровню.