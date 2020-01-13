Политика
DP.RUПереговоры по Ливии в Москве завершились без соглашения о перемирии
Переговоры между сторонами конфликта в Ливии, которые проходили в Москве, закончились без подписания соглашения о перемирии. Об этом сообщил РИА Новости советник главы парламента Ливии Хамид аль-Сафи.
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Переговоры между сторонами конфликта в Ливии, проходящие в Москве, окончились без подписания соглашения о перемирии, заявил РИА Новости советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи.РИА Новости10:36
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