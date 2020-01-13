Политика

КоммерсантъКоммерсантъПереговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения

Проходившие в Москве переговоры о прекращении огня в Ливии закончились без подписания соглашения, сообщил корреспондент "Ъ".
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Влияние переговоров по Ливии на нефтяные котировки будет минимальным

Российская газета12:43

Переговоры между сторонами конфликта в Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии

Эхо Москвы11:04

Межливийские переговоры окончились без подписания соглашения

RT на русском10:43

Переговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения

Коммерсантъ10:49

Переговоры по Ливии завершились без подписания договора о прекращении огня

Газета.Ru10:46

На межливийских переговорах в Москве соглашение не подписали

Московский Комсомолец10:53

Межливийские переговоры в Москве окончились без подписания соглашения

РИА Новости10:36
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
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РБК 17:14
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Нового министра ЖКХ назначили в Сахалинской области

В новой должности первоочередной задачей вижу наведение порядка в сфере обращения с ТКО.
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Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM 17:32
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США ввели новые санкции против Венесуэлы

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Сегодня ночью в Калифорнии прошла премия Critics’ Choice Awards. И теперь самое время подвести ее итоги.
Peopletalk 02:34
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BFM.ru вчера в 09:51
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Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве

Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.
Piter.tv 10:30
Происшествия

Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой

REGNUM 15:00
Футбол

«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар

Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
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Общество

Белгородская митрополия пригрозила отлучить блогера от Церкви

По данным митрополии, блогер Владимир Корнев при помощи рассылки СМС-сообщений священнослужителям «пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии».
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Захарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Вести.Ru 13:30
Технологии

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Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ 16:19
Общество

Фонд кино подал иск на 45 млн руб. против создателей фильма «Эбигейл»

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«Адмирал» обыграл во Владивостоке казанский «Ак Барс»

Primpress.ru вчера в 20:26
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В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
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Асад наградил Сулеймани орденом посмертно

Сирийский лидер Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета.
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Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз человека

Исследователи сфотографировали редкое явление свечения глаз людей.
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Технологии

В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта

Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
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Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
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Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
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Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ

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Стоявшего на гречке мальчика из Омска вернули матери

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Телеканал Showtime продлил сериал «Бесстыдники» на одиннадцатый — финальный — сезон

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