Политика
КоммерсантъПереговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения
Проходившие в Москве переговоры о прекращении огня в Ливии закончились без подписания соглашения, сообщил корреспондент "Ъ".
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Экономика
Каждый четвертый автомобилист остался недоволен ОСАГО
Исследование состояния рынка ОСАГО, проведенного Финансовым университетом при правительстве России, показало, что почти 20% российских автомобилистов после обращения к страховщикам за урегулированием случаев по ОСАГО остались не удовлетворены их работой.
Общество
Нового министра ЖКХ назначили в Сахалинской области
В новой должности первоочередной задачей вижу наведение порядка в сфере обращения с ТКО.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
Авто
GM возродит марку Hummer выпуском электрического пикапа
Американский автомобильный гигант General Motors в скором времени возродит выпуск машин под маркой Hummer.
Общество
Лучшие платья премии Critics’ Choice Awards
Сегодня ночью в Калифорнии прошла премия Critics’ Choice Awards. И теперь самое время подвести ее итоги.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Происшествия
Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена
Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Политика
Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Между главой Правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром не состоялись мирные переговоры, которые планировали провести в Москве.
Футбол
«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар
Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
Общество
Белгородская митрополия пригрозила отлучить блогера от Церкви
По данным митрополии, блогер Владимир Корнев при помощи рассылки СМС-сообщений священнослужителям «пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии».
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Хоккей
«Адмирал» обыграл во Владивостоке казанский «Ак Барс»
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Армия и оружие
Асад наградил Сулеймани орденом посмертно
Сирийский лидер Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета.
Политика
Украина допустила созыв Совбеза ООН из-за крушения самолета
Наука
Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз человека
Исследователи сфотографировали редкое явление свечения глаз людей.
Технологии
В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта
Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "России 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".
Происшествия
Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ
Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Общество
Ученый Андрей Киселев объяснил резкое потепление в России
Ученый Андрей Киселев, сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, высказался касательно резкого потепления на территории России.
Кино
Телеканал Showtime продлил сериал «Бесстыдники» на одиннадцатый — финальный — сезон
Showtime продлил сериал «Бесстыдники» («Shameless») на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу.