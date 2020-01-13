Политика
КоммерсантъПереговоры по Ливии в Москве завершились без подписания соглашения
Проходившие в Москве переговоры о прекращении огня в Ливии закончились без подписания соглашения, сообщил корреспондент "Ъ".
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Армия и оружие
Китай ввел в строй самый мощный в мире эсминец
Экономика
У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец
История про выигранный миллиард на фоне очень бедной жизни, которой живет значительная часть жителей России, не могла привнести никакого позитива в поток ежедневных новостей.
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.
Общество
Алексей Улюкаев написал в колонии новогоднее стихотворение
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Шоу-бизнес
Димаш Кудайберген уходит от Игоря Крутого
Наука
Повышение внутричерепного давления связали с внутриглазным
Новое исследование впервые показало, что внутриглазное и внутричерепное давление физиологически связаны.
Армия и оружие
Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара
Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.
Футбол
ЦСКА хочет арендовать нападающего «Уотфорда» Саксесса
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Экономика
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Воздух, сточные воды и мусор Счетная палата выявила риск неисполнения и целей нацпроекта "Экология".
Политика
Зеленский подписал закон о создании на Украине реестра педофилов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании в стране единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Гаджеты
Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
Спорт
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020
Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
Кино
Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф
Политика
Партия Порошенко призвала найти виновность России в катастрофе в Иране
Сопредседатель парламентской фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко призвала президента Украины Владимира Зеленского расследовать "возможную причастность" России к крушению в Иране украинского самолета.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США против предпринимателя.
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
Кино
В США умер советский режиссер Константин Бромберг
В американском Детройте на 81-м году жизни скончался режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг.
Общество
Василий Волга: Изучайте классику, идиоты. А нам надо еще чемоданы для денег купить
Закончилась бедность, богатство началось.
Армия и оружие
Более 4,5 тысячи военнослужащих подняты по тревоге в Подмосковье
Политика
В Эстонии заявили, что пограндоговор с РФ противоречит конституции
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас сделал заявление, что пограничный договор с Россией противоречит действующей конституции страны.
Футбол
ЦСКА проведет 10 контрольных матчей на зимних сборах
Московский ЦСКА назвал даты проведения трех тренировочных сборов в испанском Кампоаморе, а также имена соперников по контрольным матчам.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.