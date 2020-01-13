Политика

Капитал страныКапитал страныПереговоры по Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии

Советник главы ливийского парламента Хамид аль-Сафи сообщил, что межливийские переговоры, которые прошли в Москве, завершились без подписания соглашения о перемирии.
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Переговоры между сторонами конфликта в Ливии завершились без подписания соглашения о перемирии

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