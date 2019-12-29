Политика

Радио SputnikРадио SputnikПереговоры по газу между Россией и Украиной продолжаются в Вене

Москва и Киев ведут переговоры по газу, которые начались в Вене в четверг с целью добиться реализации совместного протокола о газовом сотрудничестве, подписанного в Минске 20 декабря.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:03, Ашберн
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