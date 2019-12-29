Политика
Радио SputnikПереговоры по газу между Россией и Украиной продолжаются в Вене
Москва и Киев ведут переговоры по газу, которые начались в Вене в четверг с целью добиться реализации совместного протокола о газовом сотрудничестве, подписанного в Минске 20 декабря.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:03, Ашберн
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на людей в доме раввина в Нью-Йорке
Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на людей в доме раввина, был задержан полицией в американском городе Нью-Йорке.
Политика
Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»
Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе с военными США
Ракетный удар нанесен севернее Багдада по базе, где дислоцируются американские военные.
Происшествия
В США самолет упал на жилой дом
Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Именно по состоянию туалетов на предприятиях экс-ведущий Top Gear и определяет качество машин.
Экономика
Министр финансов рассказал об увеличении реальных доходов россиян
По данным министра финансов РФ Антона Силуанова, доходы россиян в 2019 году существенно увеличились.
Кино
Сборы «Звездных войн 9» превысили 700 миллионов долларов
Политика
Путин поблагодарил Трампа за информацию о терактах
Владимир Путин по телефону поблагодарил Дональда Трапма за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.
Здоровье
Врач рассказала об особенностях приема витамина D
Заместитель главного врача по нефрологии столичной клинической больницы №2 Надия Фролова пояснила, что принимать витамин D нужно только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Происшествия
Суды в Харькове освободили четырех обвиняемых для обмена с Донбассом
Суды в Харькове освободили четверых обвиняемых в теракте и убийстве для обмена пленными между Киевом и Донбассом, запланированного на 29 декабря.
Общество
Опубликованы самые курьезные запросы в посольства Британии за 2019 год
Список из десяти самых необычных вопросов, направленных в адрес диппредставительств Великобритании, 28 декабря опубликовала пресс-служба МИД страны.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на МЧМ по хоккею
Спорт
Российский лыжник Устюгов выиграл первую гонку «Тур де Ски»
Армия и оружие
В Минобороны РФ заявили о наличии вопросов к США по выполнению СНВ-3
У Российской Федерации есть вопросы к Соединенным Штатам Америки по соблюдению договора о стратегических наступательных вооружениях, передает заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Гаджеты
Huawei сертифицировала складной Mate Xs с зарядкой на 65 Вт
Новинку заметили в базе данных китайского регулятора 3 С, где она проходит под модельным номером TAH-AN00m.
Шоу-бизнес
Анну Курникову заподозрили в беременности
Буквально на днях знаменитая российская теннисистка попала в объективы фотокамер папарацци, которые внимательно следят за ее жизнью.
Общество
В Центральной России накануне Нового года ожидаются снег и метель
Синоптики прогнозируют по-настоящему новогоднюю погоду в Центральной России. Накануне праздника ожидается снегопад.
Биатлон
Павлова победила в спринте на «Ижевской винтовке»
Армия и оружие
Минобороны: Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука), передает газета "Красная звезда".
Футбол
Холанн перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Технологии
Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика
"Арабская весна" стала отличной рекламной кампанией для социальных сетей — государства по всему миру увидели, как лозунги в твиттере, "Живом Журнале" и фейсбуке на глазах приобрели разрушительную мощь.
Экономика
Интернет не остановишь: мобильный трафик в РФ вырос в 1,5 раза
Накачанные миллиарды В январе – сентябре 2019-го мобильный интернет-трафик в РФ составил 10,9 млрд Гб — это почти на 7% больше, чем за весь 2018 год.