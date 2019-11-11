"Газпром" не пойдет на заключение долгосрочного договора, а "Нафтогаз" не готов "прощать" долги. Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик. Провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров Еврокомиссия предложила во вторник, 19 ноября.

Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик

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