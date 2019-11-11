Политика

Газета.RuГазета.RuПереговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик

"Газпром" не пойдет на заключение долгосрочного договора, а "Нафтогаз" не готов "прощать" долги. Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик. Провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров Еврокомиссия предложила во вторник, 19 ноября.
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Новая газотранспортная реальность оставит Украину без козырей по транзиту с 2020 года

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Народные новости09 ноября в 06:56
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Найденный в ходе поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием.
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Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ прокомментировал условия в СИЗО

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Главным аспектом в преддверии матча против сборной Бельгии является правильная подготовка.
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Шесть опасных для пожилых людей лекарств определил и назвал американский врач.
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Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки.
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День тотальной распродажи принес Alibaba $38,4 млрд

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