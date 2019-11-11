Политика
Газета.RuПереговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик
"Газпром" не пойдет на заключение долгосрочного договора, а "Нафтогаз" не готов "прощать" долги. Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик. Провести очередную трехстороннюю встречу по транзиту российского газа на уровне министров Еврокомиссия предложила во вторник, 19 ноября.
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Трехсторонние консультации РФ, ЕС и Украины по газу завершились в Брюсселе
Народные новости09 ноября в 06:56
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:32, Ашберн
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Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
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