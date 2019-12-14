Политика

Российская газетаРоссийская газетаПереговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать424

Подробнее о событии

На Украине заявили о предварительной договорённости по транзиту российского газа

RT на русскомвчера в 12:35

В России отреагировали на заявление «Нафтогаза» о достижении договоренностей по газу

Телеканал 360°вчера в 15:55

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

РИА Новостивчера в 16:47

В «Нафтогазе» сообщили о предварительных договоренностях с «Газпромом»

Коммерсантъвчера в 11:45

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Известия00:17

Россия и Украина завершили переговоры о транзите газа в Вене

ТАССвчера в 10:52

В Вене сегодня пройдёт очередной раунд газовых переговоров России и Украины

Эхо Москвы12 декабря в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Экономика

Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды

Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Секрет фирмы вчера в 05:23
Фигурное катание

Плющенко считает, что Загитова выбирает тренеров

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделала паузу в карьере, поскольку ей необходимо больше внимания и она определяется с тренерами.
ТК Звезда 00:54
Наука

Ученые назвали вызывающие бессонницу продукты

РБК вчера в 23:55
Музыка

Концертный директор раскрыл причину отказа Ротару выступать в России

iReactor вчера в 19:40
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Футбол

Моуринью прокомментировал продление «Ливерпулем» контракта с Клоппом

Чемпионат вчера в 16:53
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Общество

Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров

Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Вечерняя Москва вчера в 06:06
Авто

В России дилеры к Новому году готовят скидки на автомобили

При покупке автомобиля Toyota в кредит предоставляется сниженная ставка 5,5%, а также есть скидка по программе Trade-In на 400 тысяч рублей.
RuNews24.ru вчера в 14:15
Космос

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

РИА Новости вчера в 19:31
Общество

Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

В середины декабря 2019 года российские туристы не смогут ввозить в страны Европейского союза овощи и фрукты без специального фитосанитарного сертификата.
REGNUM вчера в 13:48
Спорт

WADA не лишит Россию права на проведение Евро-2020

Россия сможет принять у себя Чемпионат Европы по футболу в 2020 году, несмотря на санкции, наложенные исполкомом Всемирного антидопингового агентства.
Комсомольская правда вчера в 12:28
Культура

Мария Шарапова снялась в сериале с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Речь идет о сериале «Утреннее шоу», в котором снимаются такие знаменитости как Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Bimru.ru вчера в 09:56
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
RT на русском 00:09
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ 12 декабря в 18:59
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости вчера в 08:00
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Происшествия

У сотрудника Facebook украли жесткие диски с данными 29 тыс. коллег

Неизвестные украли из машины сотрудника Facebook жесткие диски, на которых содержались личные данные 29 тыс. его коллег.
РБК вчера в 22:53
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru 01:16
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Происшествия

В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
ТАСС вчера в 06:45
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

В ближайшие дни в европейской части России резко потеплеет. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости вчера в 23:57
Общество

Последствия схватки осьминога и орлана в Канаде попали на видео

VSE42.RU 12 декабря в 22:56
Экономика

Госдума повысила МРОТ до 12130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей в месяц.
Рифей-Пермь 12 декабря в 07:49
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском вчера в 21:03
Происшествия

Два человека погибли в Москве в результате падения машины в Яузу

ТАСС 00:56
Общество

Госдума одобрила освобождение от НДФЛ выплат обманутым дольщикам

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) любые компенсационные выплаты обманутым дольщикам, осуществляемые Фондом дольщиков, а также доходы граждан от продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации.
РИА Новости 12 декабря в 06:25
Армия и оружие

О готовности реинтегрироваться с ДНР и ЛНР, заявили в ВСУ

В ходе круглого стола по поиску «новых решений старых проблем» украинский военачальник заявил о готовности «реинтегрироваться с военными РФ и отрядами сепаратистов Донбасса».
Южный Федеральный вчера в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное