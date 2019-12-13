с чего всё началось

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

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