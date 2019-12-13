Политика
Российская газетаПереговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
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В Вене сегодня состоятся переговоры между Россией и Украиной по вопросу транзита газа
Эхо Москвывчера в 23:04
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