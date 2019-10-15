Политика

Lenta.ruLenta.ruПереговоры по разведению войск в Донбассе провалились

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса не смогли договориться о новых датах разведения войск. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с итогами переговоров трехсторонней контактной подгруппы в Минске во вторник, 15 октября.
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Контактная группа не договорилась о новой дате разведения сил в Донбассе

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