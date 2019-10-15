Киев и самопровозглашенные республики Донбасса не смогли договориться о новых датах разведения войск. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с итогами переговоров трехсторонней контактной подгруппы в Минске во вторник, 15 октября.

Переговоры по разведению войск в Донбассе провалились

Армия и оружие Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Гаджеты Названы характеристики нового флагмана Realme X2 Pro Смартфон получил дисплей с частотой обновления 90 Гц, а энергопотребление снижено на 5% в сравнении с Realme X2.

Общество ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии» Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.

Космос Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.

Политика Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Знаменитый правдоруб может оказаться без итальянского паспорта по вине одного эмигранта, умудрившегося поднять против него целый бунт.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.

Шоу-бизнес Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.