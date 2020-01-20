Энергетика
Рифей-ПермьПереговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Напомним, Москва и Минск накануне Нового года не смогли прийти к консенсусу по условиям поставки и транзита нефти. С 1 января Россия временно остановила подачу сырья в Белоруссию. При этом транзит через территорию республики сохраняется.
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с чего всё началось
Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.Коммерсантъвчера в 17:15
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Политика
Чайка покидает пост генпрокурора
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
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«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Армия и оружие
У посольства США в Багдаде упали три ракеты
Общество
Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия».
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Общество
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Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Армия и оружие
В армии Саудовской Аравии появилось первое женское подразделение
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не посылала своих военных в Ливию
На сегодняшний день в Ливии находятся лишь военные советники и инструкторы из Турции. Анкара еще не посылала туда своих военнослужащих.
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
Экономика
Власти Камчатки урежут прожиточный минимум всем категориям граждан
Правительство Камчатки урезало прожиточный минимум всем категориям граждан, посчитав, что на полуострове снизились цены на продукты питания.
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Следователи УМВД по Забайкальскому краю завершили расследование масштабного уголовного дела в отношении криминального авторитета Георгия Углавы, известного как Тахи, и соучастников его криминальной организации.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Происшествия
В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Политика
Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
Футбол
РФС может отклонить предложение о расширении РПЛ до 18 клубов
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказал мнение союза о предложении РПЛ о расширении чемпионата до 18 клубов.
Наука
Деятельность предков человека вызывала уменьшение биоразнообразия еще миллионы лет назад
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Авто
Названы пять способов «убить» машину зимой
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Происшествия
Крематорий загорелся в Новосибирске
Авто
Обновленный SsangYong Rexton впервые замечен на тестах
Обновленный вседорожник SsangYong Rexton фотошпионы впервые засекли на тестах в Южной Корее.
Шоу-бизнес
Лолита улетела отдыхать в Израиль с новым спутником
Политика
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
Недвижимость
Этажность домов растет, площадь квартир падает
Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м), говорится в исследовании ЦИАН.
Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Энергетика
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти. Республика закупила 80 тыс. тонн топлива у Норвегии.