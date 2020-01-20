Энергетика

Рифей-ПермьРифей-ПермьПереговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

Напомним, Москва и Минск накануне Нового года не смогли прийти к консенсусу по условиям поставки и транзита нефти. С 1 января Россия временно остановила подачу сырья в Белоруссию. При этом транзит через территорию республики сохраняется.
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с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
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СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

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«Ъ»: переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

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«Коммерсантъ»: Москва и Минск отложат решение по тарифу на транзит нефти

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«Ъ»: переговоры по транзиту нефти через Белоруссию могут быть отложены

Аргументы и Факты02:24
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«КоммерсантЪ»: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

КП - Беларусь03:24
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