Энергетика
Рифей-ПермьПереговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Напомним, Москва и Минск накануне Нового года не смогли прийти к консенсусу по условиям поставки и транзита нефти. С 1 января Россия временно остановила подачу сырья в Белоруссию. При этом транзит через территорию республики сохраняется.
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с чего всё началось
Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.Коммерсантъвчера в 17:15
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 20:31, Ашберн
Политика
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В Китае признали передачу коронавируса от человека к человеку
Наньшань рассказал о случае в провинции Гуандун, где случаи нового типа коронавируса были зарегистрированы у двух человек.
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Общество
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Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году
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Экономика
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Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.
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В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск
Проблемы со здоровьем одного из пассажиров рейса Москва — Южно-Сахалинск послужили причиной вынужденной посадки самолёта в Казани.
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В Якутии стая собак напала на ребенка
Экономика
С активов «Газпрома» в Европе сняли арест
Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
Теннис
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Российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга Australian Open потерпела поражение от Чжэн Сайсай из Китая.
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Жительница Южно-Сахалинска Евгения Григорьевна к участковому терапевту обратилась с жалобой на болевые ощущения в области поясницы.
Политика
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Космос
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Армия и оружие
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В минувшую субботу, 18 января, на Луганщине был убит старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады «имени Чёрных Запорожцев».
Армия и оружие
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Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
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Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.