Энергетика

Рифей-ПермьРифей-ПермьПереговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

Напомним, Москва и Минск накануне Нового года не смогли прийти к консенсусу по условиям поставки и транзита нефти. С 1 января Россия временно остановила подачу сырья в Белоруссию. При этом транзит через территорию республики сохраняется.
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с чего всё началось

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.
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«Ъ»: переговоры об условиях прокачки нефти из РФ через Белоруссию могут отложить

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СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

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СМИ узнали о прекращении переговоров по транзиту нефти через Белоруссию

Известия05:49

«Коммерсантъ»: Москва и Минск отложат решение по тарифу на транзит нефти

Ведомостивчера в 21:59

Белорусский транзит потребовал отсроченных мер

Коммерсантъвчера в 17:15
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«КоммерсантЪ»: Беларусь и Россия остановила переговоры по транзиту нефти

КП - Беларусь03:24
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
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Бочкарева прокомментировала решение суда по делу о наркотиках

Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала решение суда, вынесенное в понедельник, 20 января, по делу о хранении наркотиков.
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Налоговики напоминают, что с нового года действует новый порядок представления отчетности по НДФЛ.
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Экономика

В мясном союзе Казахстана раскритиковали запрет на вывоз скота

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Дело об «аргентинском кокаине» рассмотрит суд присяжных

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Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции

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Космос

Если бы у спутников был Инстаграм

Уникальные фотографии, сделанные спутниками в 2019 году, зафиксировали всплеск лесных пожаров, извержения вулканов, вспышки засухи, тропические циклоны и полное солнечное затмение.
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Сайдик сравнил конфликт в Донбассе с приднестровским

Конфликт на Донбассе может быть заморожен по примеру приднестровского на десятилетия, считает бывший представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик.
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Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти

RT на русском 15:44
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Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало поклонников

19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.
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Вышло финальное обновление ОС Windows 7

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ToDay News Ufa 18 января в 12:25
Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
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Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

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Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе

По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
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Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году

Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.
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ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

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Сбербанк разрешил переводить бонусы «Спасибо»

Пользователи смогут переводить бонусные баллы другим людям, но с нового приложения «Спасибо Х» и новой версии сайта.
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Чайка покинет пост генпрокурора РФ

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Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ 14:20
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Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК

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На серверы Huawei установят РЕД ОС

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