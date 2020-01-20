Энергетика
Рифей-ПермьПереговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Напомним, Москва и Минск накануне Нового года не смогли прийти к консенсусу по условиям поставки и транзита нефти. С 1 января Россия временно остановила подачу сырья в Белоруссию. При этом транзит через территорию республики сохраняется.
Читать в источнике
Оценить158
с чего всё началось
Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.Коммерсантъвчера в 17:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Общество
Бочкарева прокомментировала решение суда по делу о наркотиках
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала решение суда, вынесенное в понедельник, 20 января, по делу о хранении наркотиков.
Экономика
Изменен срок подачи НДФЛ-отчетности
Налоговики напоминают, что с нового года действует новый порядок представления отчетности по НДФЛ.
Экономика
В мясном союзе Казахстана раскритиковали запрет на вывоз скота
Запрет на вывоз живого скота из Казахстана может повлиять на снижение экспорта мяса и мясной продукции.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Происшествия
Дело об «аргентинском кокаине» рассмотрит суд присяжных
Солнцевский суд Москвы в понедельник назначил на 14 февраля отбор присяжных заседателей для рассмотрения по существу уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны.
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Политика
Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции
15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Космос
Если бы у спутников был Инстаграм
Уникальные фотографии, сделанные спутниками в 2019 году, зафиксировали всплеск лесных пожаров, извержения вулканов, вспышки засухи, тропические циклоны и полное солнечное затмение.
Политика
Сайдик сравнил конфликт в Донбассе с приднестровским
Конфликт на Донбассе может быть заморожен по примеру приднестровского на десятилетия, считает бывший представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик.
Энергетика
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти
Шоу-бизнес
Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало поклонников
19 января в Интернете появился снимок, на котором звезда фильма «Интердевочка» Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без привычного антивозрастного макияжа.
Технологии
Вышло финальное обновление ОС Windows 7
Компания Microsoft выпустила финальные обновления для операционной системы Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, с 14 января текущего года Windows 7 больше не получать обновлений, а так же перестанут устраняться обнаруженные проблемы, и это серьезно скажется на безопасности «семерки».
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Космос
Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
Игры
Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году
Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Футбол
Айртон: уважаю и принимаю решение «Спартака» не отпускать меня в сборную Бразилии
Защитник «Спартака» Айртон Лукас прокомментировал решение руководства клуба не отпускать его в сборную Бразилии, которая в настоящее время принимает участие в предолимпийском турнире в Колумбии.
Здоровье
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
Общество
Сбербанк разрешил переводить бонусы «Спасибо»
Пользователи смогут переводить бонусные баллы другим людям, но с нового приложения «Спасибо Х» и новой версии сайта.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Культура
BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу
BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Шоу-бизнес
32-летняя Эшли Грэм впервые стала мамой
В конце лета, в день 9-й годовщины свадьбы с Джастином Эрвином, Эшли Грэм сообщила, что ждет первенца.
Происшествия
В отеле Перми после прорыва трубы погибли пять человек
В результате помещение оказалось затоплено горячей водой, пять человек скончались от ожогов.
Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Технологии
На серверы Huawei установят РЕД ОС
Основой комплексного решения Huawei и РЕД СОФТ станут серверы Taishan 200 (модель 2280) и российская импортонезависимая операционная система РЕД ОС.