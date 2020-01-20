Энергетика
Рифей-ПермьПереговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Напомним, Москва и Минск накануне Нового года не смогли прийти к консенсусу по условиям поставки и транзита нефти. С 1 января Россия временно остановила подачу сырья в Белоруссию. При этом транзит через территорию республики сохраняется.
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с чего всё началось
Минск до сих пор требовал повышения тарифа на 2020 год на 16,6%. Последний раунд переговоров с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко провел 16 января исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак.Коммерсантъвчера в 17:15
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