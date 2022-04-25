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Переговоры по продаже Twitter Илону Маску вышли на финальный этап

Проходит заключительный этап переговоров о продаже Twitter основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску.
Компания
Однако на прошлой неделе Маск, владеющий 9,2% акций Twitter, сообщил, что располагает ресурсами в размере $46,5 млрд для финансирования сделки и готов сделать предложение о прямом выкупе бумаг у акционеров.
Интерфакс
По данным рейтинга миллиардеров Forbs, который ведется в реальном времени, 1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов.
ТАСС
Сам Маск заявлял о намерении «внести существенные улучшения в Twitter в ближайшие месяцы».
МИР 24

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