В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как отмечается, в ближайшее время лидеры стран «нормандской четверки» дадут пресс-конференцию.

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Политика Лидеры «нормандской четверки» поужинают перед пресс-конференцией После переговоров в «нормандском формате» и до итоговой пресс-конференции лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поужинают вместе.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA по России Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

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Космос На обратной стороне Луны появились странные объекты Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.

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Гаджеты Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7 My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.

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