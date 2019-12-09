Политика

Lenta.ruLenta.ruПереговоры в «нормандском формате» завершились

В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как отмечается, в ближайшее время лидеры стран «нормандской четверки» дадут пресс-конференцию.
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