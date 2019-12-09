Политика
Lenta.ruПереговоры в «нормандском формате» завершились
В общей сложности переговоры шли 5,5 часов, из которых около 1,5 часов ушли на двустороннюю встречу президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как отмечается, в ближайшее время лидеры стран «нормандской четверки» дадут пресс-конференцию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 18:38, Ашберн
Политика
Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%
Президент России Владимир Путин заявил, что газ для Украины может быть дешевле на 25%, чем сейчас.
Политика
Зеленский перешел на саммите на русский язык
Что хотел сказать Зеленский, демонстрацией знания русского языка непонятно.
Экономика
На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» поужинают перед пресс-конференцией
После переговоров в «нормандском формате» и до итоговой пресс-конференции лидеры России, Германии, Франции и Украины — Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поужинают вместе.
Политика
Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Армия и оружие
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
В сентябре 2019 года первым комплексами С-400 оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав его боевиком.
Политика
«Нормандская четверка» договорилась развести силы в трех новых пунктах
Развести силы в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские военные истребители
Два российских боевых истребителя Су-35 перехватили израильские военные самолеты. Инцидент произошел на юге Сирии.
Политика
Опубликован текст документа «нормандской встречи»
Читайте: "Нормандская четверка" в Париже, Путин, Зеленский: онлайн-трансляция встречи Лидеры указывают на необходимость обмена пленными по формуле "все для всех".
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Космос
На обратной стороне Луны появились странные объекты
Объекты были замечены на снимках кратера Парацельс С, находящегося на обратной стороне Луны. Фотографии были сделаны несколько лет назад.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Происшествия
В Приморье ограблен офис Сбербанка
Об ограблении одного из офисов Сбербанка России поступило сообщение в полицию приморского города Находка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Путин: Стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о принятии итогового документа по итогам переговоров в Париже, который направлен на выполнение условий принятого в 2015 году комплекса мер по урегулированию ситуации в Донбассе.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Футбол
Самая красивая болельщица 19-го тура РПЛ, фото, опрос
Общество
Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
Политика
Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Гаджеты
Раскрыт способ бесплатной загрузки платных обновлений для Windows 7
My Digital Life создала утилиту BypassES, которая способна обойти процесс проверки ключа ESU, тем самым получить обновление системы безопасности Windows 7 сможет любой пользователь.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Авто
Новые пикапы Great Wall Pao вызвали настоящий ажиотаж
Дилеры Great Wall в Китае только за первые 30 дней оформили свыше 16 000 заказов на пикап Great Wall Pao.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
Хоккей