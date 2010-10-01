Игры

Вести.RuВести.RuПереиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

"Crysis Remastered привносит новые графические возможности, высококачественные текстуры, а также API для трассировки лучей вне зависимости от платформы на CryEngine для ПК, PlayStation, Xbox и - впервые в истории - для Nintendo Switch", - следовало из сообщения.
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Анонсирован ремастер Crysis

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В Сети замечены логотип и постер ремастера Crysis

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Официально: Crysis улучшат для PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС

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Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

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Ремастер первой части Crysis выйдет летом

Чемпионат14:29

Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek

News.ru07:13
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