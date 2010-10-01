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Вести.RuПереиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch
"Crysis Remastered привносит новые графические возможности, высококачественные текстуры, а также API для трассировки лучей вне зависимости от платформы на CryEngine для ПК, PlayStation, Xbox и - впервые в истории - для Nintendo Switch", - следовало из сообщения.
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РИА Новости 11:18
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