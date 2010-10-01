Игры

Вести.RuВести.RuПереиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

"Crysis Remastered привносит новые графические возможности, высококачественные текстуры, а также API для трассировки лучей вне зависимости от платформы на CryEngine для ПК, PlayStation, Xbox и - впервые в истории - для Nintendo Switch", - следовало из сообщения.
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Свершилось: анонсирован ремастер игры «Crysis» с трассировкой лучей

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На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов

Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.
REGNUM 01:56
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Политика

Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами

"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
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Армия и оружие

Эксперт: российские системы РЭБ могут подавлять спутники США

Эксперт отметил, что DARPA (управление перспективных исследовательских проектов минобороны США) считает, что основной опасностью для космических группировок являются российские комплексы РЭБ, и угроза будет только возрастать.
Военное дело 14 апреля в 23:53
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Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
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Политика

Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.
РБК 18:56
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Здоровье

Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19

Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди.
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Шоу-бизнес

Иван Ургант и Глюкоза разделись для участия в новом флешмобе

Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.
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В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Политика

Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией

В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
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Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино

Совет государственного Фонда кино сократился с 21 до 15 участников, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ведомости 12:47
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Путин объявил о переносе парада Победы

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Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

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РБК 16:21
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Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство

Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
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Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике

Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество и детей.
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Аллерголог назвала потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог считает, что тополиный пух может стать новым переносчиком коронавируса.
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Информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера» появилась в Сети

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В Ростовской области загорелось здание заброшенной пилорамы

Здание заброшенной пилорамы загорелось на площади порядка 900 квадратных метров в Донецке Ростовской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 18:58
Армия и оружие

За неделю разведку у границ РФ вели 24 иностранных самолета

За прошедшую неделю 24 иностранных самолетов-разведчиков вели разведку вдоль границ Российской Федерации.
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Фотографы выступают за мир во всём мире

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Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы

О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
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Политика

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
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В Африке коронавирусом могут заболеть 10 млн человек

В Африке могут заболеть коронавирусом около 10 миллионов человек, пока что инфицированных 17 тысяч рублей.
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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
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Здоровье

Пневмонии в Саратовской области утяжеляются

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба области по предупрежденю распространения коронавируса заявила об «утяжелении пневмонии» в регионе.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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«Ждут, кормят их, но не лечат»: что происходит с мигрантами, работавшими на закрытых московских стройках

Речь идет о том, что некоторые страны СНГ, например, Узбекистан, закрыли свои границы с Россией, чтобы избежать вспышки коронавируса.
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