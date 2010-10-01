"Crysis Remastered привносит новые графические возможности, высококачественные текстуры, а также API для трассировки лучей вне зависимости от платформы на CryEngine для ПК, PlayStation, Xbox и - впервые в истории - для Nintendo Switch", - следовало из сообщения.

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Происшествия На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства. 47

Армия и оружие Эксперт: российские системы РЭБ могут подавлять спутники США Эксперт отметил, что DARPA (управление перспективных исследовательских проектов минобороны США) считает, что основной опасностью для космических группировок являются российские комплексы РЭБ, и угроза будет только возрастать. 1

Здоровье Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19 Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди. 1

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 510

Общество Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино Совет государственного Фонда кино сократился с 21 до 15 участников, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации. 1

Культура Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова. 46

Происшествия Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 704

Общество Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя. 135

Энергетика Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти 12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года. 17

Происшествия В Ростовской области загорелось здание заброшенной пилорамы Здание заброшенной пилорамы загорелось на площади порядка 900 квадратных метров в Донецке Ростовской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Общество В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб. 426