Игры
Вести.RuПереиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch
"Crysis Remastered привносит новые графические возможности, высококачественные текстуры, а также API для трассировки лучей вне зависимости от платформы на CryEngine для ПК, PlayStation, Xbox и - впервые в истории - для Nintendo Switch", - следовало из сообщения.
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Космос
Телескоп ESO видит звездный танец вокруг сверхмассивной черной дыры
AstroNews.ru 08:41
Происшествия
На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов
Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.
REGNUM 01:56
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Армия и оружие
Эксперт: российские системы РЭБ могут подавлять спутники США
Эксперт отметил, что DARPA (управление перспективных исследовательских проектов минобороны США) считает, что основной опасностью для космических группировок являются российские комплексы РЭБ, и угроза будет только возрастать.
Военное дело 14 апреля в 23:53
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Политика
Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.
РБК 18:56
Здоровье
Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19
Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди.
RT на русском 18:18
Шоу-бизнес
Иван Ургант и Глюкоза разделись для участия в новом флешмобе
Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.
Discover24 08:15
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Политика
Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией
В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
Lenta.ru 09:51
Общество
Бывший министр культуры Мединский исключен из совета Фонда кино
Совет государственного Фонда кино сократился с 21 до 15 участников, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Ведомости 12:47
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Культура
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов
Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова.
РБК 16:21
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство
Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
Шоу-бизнес
Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике
Адвокат рассказал, как Джиган и Оксана Самойлова поделят имущество и детей.
StarHit.ru 12:22
Общество
Аллерголог назвала потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог считает, что тополиный пух может стать новым переносчиком коронавируса.
Сиб.фм вчера в 23:03
Происшествия
В Ростовской области загорелось здание заброшенной пилорамы
Здание заброшенной пилорамы загорелось на площади порядка 900 квадратных метров в Донецке Ростовской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 18:58
Армия и оружие
За неделю разведку у границ РФ вели 24 иностранных самолета
За прошедшую неделю 24 иностранных самолетов-разведчиков вели разведку вдоль границ Российской Федерации.
ТК Звезда 17:01
Общество
Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна 17:21
Политика
Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы
О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
Саратов 24 12:02
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
Здоровье
В Африке коронавирусом могут заболеть 10 млн человек
В Африке могут заболеть коронавирусом около 10 миллионов человек, пока что инфицированных 17 тысяч рублей.
Gazeta.SPb 16:35
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Здоровье
Пневмонии в Саратовской области утяжеляются
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина на вчерашнем вечернем заседании оперативного штаба области по предупрежденю распространения коронавируса заявила об «утяжелении пневмонии» в регионе.
Газета Балаково 18:08
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Здоровье
«Ждут, кормят их, но не лечат»: что происходит с мигрантами, работавшими на закрытых московских стройках
Речь идет о том, что некоторые страны СНГ, например, Узбекистан, закрыли свои границы с Россией, чтобы избежать вспышки коронавируса.
Forbes 12:03
Музыка
Little Big выступит на концерте «Евровидения»
Союзное Вече 08:17