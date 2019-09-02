Как стало известно «Чемпионату», трансфер российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА сорвался.

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Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

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