Футбол

Газета.RuГазета.RuПереход Комличенко в ЦСКА сорвался

Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался

Как стало известно «Чемпионату», трансфер российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА сорвался.
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Трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался

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