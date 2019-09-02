Футбол
Газета.RuПереход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», трансфер российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА сорвался.Чемпионат15:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:00, Вашингтон
Происшествия
Полиция задержала Любовь Соболь
Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
Ведомости 16:14
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
Общество
Пострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА
Футболист ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 млн руб. на реабилитацию пострадавшей во время теракта в Беслане девочки Фатимы Дзгоевой.
РБК 18:54
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Общество
Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию
В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия 17:23
Политика
В экономике Ливана ввели чрезвычайное положение
Режим чрезвычайного положения в экономике Ливана ввел премьер-министр страны Саадо Харири 2 сентября, сообщает ТАСС.
Красная весна 15:24
Театры
РАМТ запускает новый проект-конкурс
Авторы лучших работ могут получить предложения о дальнейшем сотрудничестве с театром.
Орфей 14:20
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия вчера в 03:02
Экономика
Банки начали продажу народных ОФЗ нового формата
Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что со 2 сентября Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата.
ТАСС 13:38
Наука
Магнитная буря обрушилась на Землю
Как отмечают ученые, происходящая магнитная буря стала второй по силе в этом году.
Кубанские новости 07:22
Происшествия
Избившему брянского подростка полицейскому предъявили новое обвинение
Бывшему заместителю начальника отдела полиции "Навлинский" предъявлено обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили в управлении СК по Брянской области.
Российская газета 09:24
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии
По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Футбол
Икарди официально стал игроком «ПСЖ»
Sportbox.RU 17:26
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Космос
В Жуковском представили макет спутника для показа рекламы из космоса
Тестовый запуск первых двух спутников на орбиту запланирован на конец 2020 года.
Газета Metro вчера в 14:49
Политика
Австралия заинтересовалась секретными доказательствами по делу МН17
Австралия высказала заинтересованность в рассмотрении новых доказательств детектива из Германии Йозефа Реша о крушении малайзийского «Боинга» MH17.
ФедералПресс 04:31
Энергетика
Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
РБК 17:35
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия 19:30
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Происшествия
Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина
Испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина.
Lenta.ru 13:20
Игры
Ретро-эмулятор благодаря ИИ научился переводить на русский и озвучивать игры на лету
Многие любители ретро-игр наверняка хотели бы ознакомиться с проектами вроде Hunter X Hunter или с другими старыми классическими японскими произведениями, которые так и не получили перевода на другие языки.
3DNews 13:25
Общество
Умер сценарист сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс
Один из сценаристов британского сериала «Доктор Кто» Терренс Дикс скончался в возрасте 84 лет.
РБК 16:09
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК 06:33
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Авто
Названа дата премьеры новых Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander
По предварительной информации, новое поколение Nissan X-Trail будет оснащаться гибридной силовой установкой e-Power, которую три года назад получила модель Note.
Vevby.ru 04:48
Экономика
Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия 19:25
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Ранее в Сербии и Черногории осудили отказ Польши приглашать Россию в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 18:29