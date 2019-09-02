Футбол

Газета.RuГазета.RuПереход Комличенко в ЦСКА сорвался

Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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