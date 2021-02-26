Переход на целевую модель рынка тепла обеспечивает предсказуемость цены на тепло
Переход муниципалитетов к новой модели рынка тепла позволяет им формировать долгосрочные отношения с теплоснабжающими предприятиями. Это дает возможность реализовывать масштабные инвестиционные программы с предсказуемой ценой тепла на период до 10 лет.В источнике
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Переход на целевую модель рынка тепла обеспечивает предсказуемость цены на тепло
Энергетика и промышленность Россиивчера в 08:31