Байден намерен привлечь Эр-Рияд к ответственности за нарушения прав человека

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он предупредил короля Саудовской Аравии Салмана, что "привлечет их к ответственности за нарушения прав человека" в связи с тем, что в отношениях между двумя странами "меняются правила".