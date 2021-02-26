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Энергетика и промышленность России
Энергетика и промышленность России

Переход на целевую модель рынка тепла обеспечивает предсказуемость цены на тепло

Переход муниципалитетов к новой модели рынка тепла позволяет им формировать долгосрочные отношения с теплоснабжающими предприятиями. Это дает возможность реализовывать масштабные инвестиционные программы с предсказуемой ценой тепла на период до 10 лет.В источнике
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Переход на целевую модель рынка тепла обеспечивает предсказуемость цены на тепло

Энергетика и промышленность Россиивчера в 08:31

Власти и бизнес обсудили переход на новую модель теплоснабжения

ADVIS.ruвчера в 08:22
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Интересное

На территории Среднеуральского женского монастыря работает ОМОН

Адвокаты бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) написали в своем Telegram-канале в ночь на пятницу, что сотрудники силовых органов прибыли в Среднеуральский женский монастырь, ранее подконтрольный священнослужителю.
Вести.Ruвчера в 19:05

Red Hat Enterprise Linux стала бесплатной для разработчиков открытого ПО

Программа «Red Hat Enterprise Linux (RHEL) for Open Source Infrastructure» позволит организациям и проектам, которые разрабатывают и поддерживают программное обеспечение, распространяемое под открытыми лицензиями, бесплатно устанавливать систему RHEL.
ИА Красная Веснавчера в 03:21

В Ярославле по новому делу о пытках в колонии задержали двух сотрудников УФСИН

Двое сотрудников исправительной колонии №1 УФСИН России по Ярославской области (ИК-1) задержаны по уголовному делу о превышении должностных полномочий, возбужденному 23 февраля после публикации в «Новой газете» новых видеозаписей издевательств над заключенными.
Коммерсантъвчера в 11:43

Байден намерен привлечь Эр-Рияд к ответственности за нарушения прав человека

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он предупредил короля Саудовской Аравии Салмана, что "привлечет их к ответственности за нарушения прав человека" в связи с тем, что в отношениях между двумя странами "меняются правила".
Интерфакс21:59