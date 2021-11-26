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Переход на новый показатель оценки бедности обсуждается в России

В России появится новый показатель оценки благосостояния граждан — "граница бедности", сообщают "Известия
".
Газета.Ru
Предполагается, что граница бедности может рассчитываться ежеквартально по формуле: умножение «якоря» на индекс потребительских цен за квартал.
Известия
Как говорят эксперты, новый показатель позволит лучше отслеживать достижение национальной цели по сокращению уровня бедности в стране, а также своевременно оценивать финансовое положение россиян и оказывать меры поддержки.
Национальная служба новостей
По нынешней методике, бедными считаются граждане, чей доход ниже прожиточного минимума — 11 653 рубля.
Известия

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В России обсуждают переход на новый показатель оценки бедности
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