Как говорят эксперты, новый показатель позволит лучше отслеживать достижение национальной цели по сокращению уровня бедности в стране, а также своевременно оценивать финансовое положение россиян и оказывать меры поддержки.
General Motors утверждает, что на данный момент она получила более 125000 заказов на электрический пикап Hummer EV Edition 1. Однако автопроизводитель не назвал точное количество моделей, которые он планирует построить в течение года.
Напомним, после аварии на кемеровской шахте следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека".