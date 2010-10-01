Многие выбирают УСН, что понятно, налоговая нагрузка при этом режиме значительно ниже, чем при общем. Расскажем, как осуществить переход с ОСНО на УСН, и что учесть при смене режима налогообложения.

Переход с ОСНО на УСН: НДС и другие нюансы

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Здоровье Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Политика Зюганов объяснил свои слова о досрочных выборах президента Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов объяснил свои недавние высказывания по поводу досрочных выборов президента РФ, сообщается на сайте РИА Новости.

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Политика ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.