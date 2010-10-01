Экономика
Современный ПредпринимательПереход с ОСНО на УСН: НДС и другие нюансы
Многие выбирают УСН, что понятно, налоговая нагрузка при этом режиме значительно ниже, чем при общем. Расскажем, как осуществить переход с ОСНО на УСН, и что учесть при смене режима налогообложения.
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Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Происшествия
Экс-главу «Приморкрайстроя» осудили на девять лет за взятку
Бывший директор "Приморкрайстроя" осужден на девять лет колонии строгого режима за получение взятки на строительстве микрорайона для военных во Владивостоке, сообщает Генпрокуратура.
Экономика
В России отменяется налоговая декларация для малого бизнеса
«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода», — сказал Медведев.
Космос
Эфиопия впервые запустила космический спутник
Спутник Эфиопии был впервые запущен в космос, передает информационное агентство Reuters.
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Школьник напал на учительницу с молотком за плохие оценки
Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как ученик 9-го класса напал на учительницу русского языка с молотком, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
Авто
Электрический пикап Lordstown Endurance получит мотор-колеса
Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Экономика
Мутко отметил динамику снижения ипотечных ставок
Средняя ипотечная ставка в России к концу года достигла прогнозируемого показателя следующего года – 8,7%, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел в два раза
Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Политика
Зюганов объяснил свои слова о досрочных выборах президента
Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов объяснил свои недавние высказывания по поводу досрочных выборов президента РФ, сообщается на сайте РИА Новости.
Политика
США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции
Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион.
Происшествия
Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице во французском городе Безансон, три человека пострадали, сообщает радиостанция France Bleu.
Наука
Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания
Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
Политика
Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
Общество
Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора
Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Политика
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями, сообщает НТВ.
Общество
Кому из знаков Зодиака повезет в 2020 году исполнить свои мечты
Сложно предугадать, как сложится новый 2020 год. Но астрологи уверены: шесть знаков Зодиака имеют все шансы на исполнение заветной мечты.
Хоккей
Овечкин посетил рождественский ужин Трампа
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
Политика
ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии
Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Общество
Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году
Астролог дала советы представителям всех знаков зодиака. 2020 год – год белой металлической крысы.
Авто
Volvo Trucks получила крупный заказ на 1800 Volvo FH
Руководители Volvo Trucks подписали соглашение на производство 1 800 грузовых моделей FH.
Кино
Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам
Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.