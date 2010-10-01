Экономика

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательПереход с ОСНО на УСН: НДС и другие нюансы

Многие выбирают УСН, что понятно, налоговая нагрузка при этом режиме значительно ниже, чем при общем. Расскажем, как осуществить переход с ОСНО на УСН, и что учесть при смене режима налогообложения.
Читать в источнике
Комментировать
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости 15:48
Футбол

Кавани согласовал с «Атлетико» контракт на 12 млн евро в год

Sports.ru 12:48
Происшествия

Экс-главу «Приморкрайстроя» осудили на девять лет за взятку

Бывший директор "Приморкрайстроя" осужден на девять лет колонии строгого режима за получение взятки на строительстве микрорайона для военных во Владивостоке, сообщает Генпрокуратура.
РИА Новости 19:22
Экономика

В России отменяется налоговая декларация для малого бизнеса

«Отменяется налоговая декларация для предпринимателей, которые работают по упрощёнке и платят налоги с объекта дохода», — сказал Медведев.
REGNUM 04:45
Космос

Эфиопия впервые запустила космический спутник

Спутник Эфиопии был впервые запущен в космос, передает информационное агентство Reuters.
REGNUM 23 декабря в 00:13
Здоровье

Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине

В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 09:08
Происшествия

Школьник напал на учительницу с молотком за плохие оценки

Полиция Екатеринбурга проводит проверку после того, как ученик 9-го класса напал на учительницу русского языка с молотком, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.
Газета.Ru 10:29
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой оптимизации здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала высказывание вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что оптимизация здравоохранения в регионах России была проведена ужасно.
РИА Новости 17:28
Авто

Электрический пикап Lordstown Endurance получит мотор-колеса

Motor 23 декабря в 04:41
Политика

«Северный поток-2» заморозят на 6 лет

Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Утро.ru вчера в 08:06
Экономика

Мутко отметил динамику снижения ипотечных ставок

Средняя ипотечная ставка в России к концу года достигла прогнозируемого показателя следующего года – 8,7%, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 10:06
Экономика

Мобильный интернет в России подешевел в два раза

Стоимость 1 гигабайта мобильного интернета в России за 2019 год снизилась на 48% и составила 37,3 рубля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства Content Review.
Газета.Ru 19:41
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Политика

Зюганов объяснил свои слова о досрочных выборах президента

Лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов объяснил свои недавние высказывания по поводу досрочных выборов президента РФ, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 23 декабря в 05:58
Политика

США усиливают позиции в Средиземноморье для противостояния РФ и Турции

Американские законодатели, стремясь противостоять Турции и России, вкладывают средства в Средиземноморский регион.
Коммерсантъ 17:58
Происшествия

Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице

Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице во французском городе Безансон, три человека пострадали, сообщает радиостанция France Bleu.
РИА Новости 18:00
Наука

Ученые рассказали о пользе прерывистого голодания

Целый ряд исследований выявил, что прерывистое голодание приносит пользу здоровью мозга.
РИА Новости 17:00
Политика

Россияне назвали Владимира Путина политиком года – ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные, согласно которым президент России Владимир Путин признан политиком года, по мнению россиян.
РЕН ТВ 17:15
Общество

Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Lenta.ru 19:25
Политика

Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 09:47
Общество

В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями, сообщает НТВ.
ТК Звезда вчера в 06:29
Общество

Кому из знаков Зодиака повезет в 2020 году исполнить свои мечты

Сложно предугадать, как сложится новый 2020 год. Но астрологи уверены: шесть знаков Зодиака имеют все шансы на исполнение заветной мечты.
Стерлеград вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев собрался оставить 64-летнюю супругу одну на Новый год

News.ru 13:01
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

Российская газета 03:05
Политика

ФЕОР поддержала Путина в оценке посла Польши в нацистской Германии

Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода поблагодарил президента России Владимира Путина за слова в адрес польского посла, поддержавшего лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1938 году.
Известия вчера в 14:37
Общество

Астролог рассказала, на что надеяться знакам зодиака в 2020 году

Астролог дала советы представителям всех знаков зодиака. 2020 год – год белой металлической крысы.
МедиаПоток 11:13
Авто

Volvo Trucks получила крупный заказ на 1800 Volvo FH

Руководители Volvo Trucks подписали соглашение на производство 1 800 грузовых моделей FH.
Car.ru 00:35
Кино

Режиссер «Союза спасения» отказался давать оценку декабристам

Режиссер фильма о восстании декабристов "Союз спасения" Андрей Кравчук рассказал о своем отношении к событиям описанного в картине периода.
Газета.Ru 09:58
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
ТАСС 16:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Налоговый кодекс Российской Федерации
Кодифицированный законодательный акт, устанавливающий систему налогов и сборов в Российской Федерации. Состоит из двух частей: часть первая, которой установлены общие принципы налогообложения, и часть вторая, которой установлен порядок обложения каждым из установленных в стране налогов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное