с чего всё началось

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. Два ролика опубликованы на YouTube-канале Шестого флота.

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 248

Общество Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

Общество «Синдикат-100» потребовал найти автора угроз журналисту Объединение изданий "Синдикат-100" в открытом заявлении потребовало найти и привлечь к ответственности человека, угрожавшего расправой сотруднице телекомпании ТВК Марии Бухтуевой.

Политика МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу Китай согласен и высоко ценит заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу рассмотрения в Пекине решения о законопроекте по безопасности Гонконга и относительно реакции США, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая. 1

Фигурное катание Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии. 3

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Происшествия Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза. 8

Общество В Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице. 456

Общество Во Владимирской области выявлено 55 новых случаев коронавируса На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 27 мая лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 703

Общество В Татарстане выявили 62 новых случая коронавируса В Татарстане за минувшие сутки зафиксированы 62 новых случая заражения коронавирусом, из которых два являются завозными, остальные — контактными. 49

Политика Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии. 2,9K

Общество Нижним бельем разрешили торговать в Саратовской области Как стало известно информационно-новостному порталу Evo-RUS.com, в регионе разрешено продавать нижнее белье, чулочно-носочную продукцию, ортопедическую обувь, детскую одежду и обувь, галантерею, головные уборы. 43

Шоу-бизнес У Александра Овечкина родился второй сын Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй. 3

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Кино Режиссер «Грани будущего» поставит боевик с Томом Крузом в космосе Постановщик «Грани будущего» Даг Лайман вновь поработает с Томом Крузом и займет режиссерское кресло безымянного боевика, который планируется частично или полностью снять в космосе.

Авто АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus Обновленный LADA Largus, опытная партия которого должна была сойти с конвейера еще в феврале, активно тестируется в Тольятти. 12