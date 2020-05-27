Армия и оружие

РБКРБКСША показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. Два ролика опубликованы на YouTube-канале Шестого флота.
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с чего всё началось
Шестой флот ВМС США опубликовал
 в YouTube две видеозаписи, на которых российские истребители Су-35 перехватывают американский самолет-разведчик Poseidon P-8A.
Rambler News Service02:49

Подробнее о событии

США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35

РБК03:43

ВМС США утверждают, что два Су-35 сопровождали самолет-разведчик Poseidon P-8A

ТАССвчера в 18:47

США показали на видео перехват своего самолета российскими Су-35

Lenta.ru02:47

Появилось видео перехвата самолета ВМС США российскими Су-35

ФАН02:43

Американцы пожаловались на перехват самолета-разведчика российскими Су-35: видео

Московский Комсомолец03:21

Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео

РИА Новости02:13

Опубликовано видео перехвата самолета США российскими истребителями Су-35

Газета.Ru02:57
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
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Общество

Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
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Политика

Путин назначил парад Победы на 24 июня

RT на русском вчера в 10:31
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Футбол

Роналду ногой забросил мяч в баскетбольное кольцо

Евро-футбол.ру вчера в 01:11
Общество

«Синдикат-100» потребовал найти автора угроз журналисту

Объединение изданий "Синдикат-100" в открытом заявлении потребовало найти и привлечь к ответственности человека, угрожавшего расправой сотруднице телекомпании ТВК Марии Бухтуевой.
Кавказский узел 03:00
Общество

Снимать ограничения для внутреннего туризма в РФ начнут с 1 июня

Правительство России планирует с 1 июня текущего года системно и аккуратно начать снимать ограничительные меры для внутреннего туризма.
Smolnarod.ru вчера в 06:50
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Армия и оружие

Обнародованы уникальные данные о советских и иностранных танках

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) предоставило музею «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») уникальную историческую документацию о советских и иностранных танках, сообщает пресс-служба концерна.
Live24 04:30
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Политика

МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу

Китай согласен и высоко ценит заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу рассмотрения в Пекине решения о законопроекте по безопасности Гонконга и относительно реакции США, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая.
РИА Новости 04:18
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова вновь попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского одиночного фигурного катания четверного флипа, сообщается на сайте премии.
Rambler News Service 25 мая в 09:41
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Экономика

План спасения экономики России резко подорожал

План спасения и восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко подорожал.
Lenta.ru 02:49
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Общество

Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
7
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
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Происшествия

Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга

Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
РБК 04:35
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Общество

В Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов

С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице.
Вести.Ru 03:57
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Экономика

Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год

Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
Хакасия 02:04
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости вчера в 04:13
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Общество

Во Владимирской области выявлено 55 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 27 мая лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:42
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Общество

В Татарстане выявили 62 новых случая коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зафиксированы 62 новых случая заражения коронавирусом, из которых два являются завозными, остальные — контактными.
Коммерсантъ Казань 25 мая в 04:01
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Здоровье

Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме

По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
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Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
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Общество

Нижним бельем разрешили торговать в Саратовской области

Как стало известно информационно-новостному порталу Evo-RUS.com, в регионе разрешено продавать нижнее белье, чулочно-носочную продукцию, ортопедическую обувь, детскую одежду и обувь, галантерею, головные уборы.
Evo-rus.com 02:35
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Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

Вашингтон, 27 мая 2020, 11:12 — REGNUM У российского хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын, которого назвали Ильёй.
REGNUM 04:12
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:12
Общество

В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей

Число новых заболевших не превышает 9 тыс. человек четвертый день подряд.
РБК 04:07
Здоровье

Разгадана тайна города в России, где нет заболевших коронавирусом

В Саянске Иркутской области, мэр которого Олег Боровский отказался вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, нет заболевших, сообщает сайт KP.RU.
Московский Комсомолец 03:28
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Кино

Режиссер «Грани будущего» поставит боевик с Томом Крузом в космосе

Постановщик «Грани будущего» Даг Лайман вновь поработает с Томом Крузом и займет режиссерское кресло безымянного боевика, который планируется частично или полностью снять в космосе.
КиноПоиск 02:10
Авто

АвтоВАЗ тестирует обновленный Lada Largus

Обновленный LADA Largus, опытная партия которого должна была сойти с конвейера еще в феврале, активно тестируется в Тольятти.
Автоновости дня 03:05
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19

Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости вчера в 08:08
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Общество

В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа 03:36
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