Пассажиры китайской авиакомпании Air China, планирующие перелет по маршруту Москва - Пекин, с 8 мая смогут подняться на борт только при наличии справки об отсутствии заражения новым коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник посольство КНР в России.

с чего всё началось

Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сказано в сообщении в официальном канале посольства Китая в России, передает ТАСС.

Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 47

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3K

Политика Прогноз по числу жертв коронавируса в США изменил Трамп По словам американского президента Дональда Трампа, в США могут скончаться 100 000 пациентов, зараженных коронавирусом.

Политика Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым. 1,2K

Общество На Среднем Урале выявили еще 53 случая заражения коронавирусом Новые 53 случая заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Общество Жители 82 регионов России за сутки заболели коронавирусом Больше всего новых случаев коронавируса в России выявлено в Москве. На столицу пришлось 5795 инфицированных за сутки. 155

Здоровье В Краснодаре коронавирус подтвержден у 518 человек Люди, у которых лабораторно подтвержден этот диагноз, продолжают находиться как на амбулаторном наблюдении, так и на стационарном, - рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Общество В Испании разрешили прогулки и занятия спортом на улице В Испании с 2 мая ослабили карантинные меры против коронавируса, жителям разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. 2

Общество Число заражений коронавирусом в Калининградской области превысило 500 "По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая, обследовано нарастающим итогом на COVID-19 21 903 человека, из них выявлено 524 случая заражения (114 человек выздоровели), умерли девять, остаются под медицинским наблюдением 1 894 человека, в том числе 154 в условиях обсерватора", - говорится в сообщении.

Общество В России за сутки выявлены более 10,5 тыс. новых случаев COVID-19 Второй день подряд показатель новых случаев заболевания коронавирусом в России за сутки превышает 10 тысяч, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Общество Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса «Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна». 1K

Политика Видеоролики перестрелок в Катаре оказались фейком Распространившиеся в соцсетях сегодня видеоролики перестрелок в Катаре в районе города аль-Вакра являются сфабрикованными.

Происшествия На Кубани коронавирусом заразился годовалый ребенок В Краснодаре заболели 14 человек, среди них - четырехлетний ребенок. В Сочи зафиксировано девять заражений, одно - у 14-летнего подростка. 16