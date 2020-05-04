Общество
Lenta.ruПассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой
Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сказано в сообщении в официальном канале посольства Китая в России, передает ТАСС.
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Пассажиры китайской авиакомпании Air China, планирующие перелет по маршруту Москва - Пекин, с 8 мая смогут подняться на борт только при наличии справки об отсутствии заражения новым коронавирусом. Об этом сообщило в понедельник посольство КНР в России.ТАССвчера в 22:18
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Перелеты Москва - Пекин будут доступны только со справкой об отсутствии COVID-19
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