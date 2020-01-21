Экономика
РИА НовостиАналитики отметили снижение цен на авиабилеты в начале 2020 года
Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент. Снижение стоимости перелетов эксперты компании связывают с продолжающимся расширением маршрутной сети лоукост-перевозчиков, укреплением курса рубля и увеличением предложения чартерных перевозок.
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с чего всё началось
Средние цены на авиабилеты из российской столицы в Прагу и Берлин за год сократились значительнее всего — на 34 процента. Перелет на Самуи стал дешевле на 31 процент.РИА Новостивчера в 04:36
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