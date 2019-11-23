Транспорт

Lenta.ruLenta.ruПеремещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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с чего всё началось

За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз

В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО).
Коммерсантъвчера в 16:15

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За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз

Коммерсантъвчера в 16:15

Власти нашли создателя системы слежения за машинами в центральной России

РБКвчера в 19:55

Перемещения российских автомобилей отследят

Lenta.ruвчера в 22:19

Камеры будут контролировать движение всех автомобилей в ЦФО. На это потратят ₽200 млн

Znak.comвчера в 21:28

За находящимися в ЦФО машинами будут следить

Газета.Ruвчера в 23:47

Выезжающие из Москвы автомобили отследят в соседних областях

News.ruвчера в 23:30

За передвижением российских водителей будут следить онлайн

ТК Звездавчера в 23:03
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

Автоновости дня вчера в 00:38
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
iReactor вчера в 16:20
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Взгляд.ру вчера в 04:32
Политика

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости вчера в 14:34
Наука

Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырёхмерным

Исследователи предложили новый подход к созданию подобной камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве преломляющей среды выступают жидкие кристаллы, пишет портал «N+1».
НИА-Наука 21 ноября в 21:24
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru вчера в 05:20
Футбол

Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»

Спорт день за днем вчера в 12:37
Наука

Исследователям удалось расшифровать геном «дьявольского червя»

Как показало секвенирование, червь выживает в таких условиях благодаря гену Hsp70.
ГЛАС.RU вчера в 04:00
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Шоу-бизнес

Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой

На своей странице в Instagram российский композитор Игорь Крутой показал «живое» выступление Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 21 ноября в 11:27
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 21 ноября в 05:15
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Армия и оружие

В России планируют создать группировки боевых роботов

Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
REGNUM вчера в 21:15
Футбол

Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Газета.Ru вчера в 21:32
Общество

Китайский журналист рассказал о причинах старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
РИА Новости вчера в 18:45
Политика

Пушков прокомментировал поставку американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности

РБК вчера в 20:44
Политика

Лавров встретился с будущим послом США в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Lenta.ru вчера в 23:19
Спорт

Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
RT на русском вчера в 23:03
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

Evo-rus.com вчера в 11:50
Авто

В России отзывают почти 10 тысяч кроссоверов Audi Q5

Официальный представитель Audi в России ООО "Фольксваген груп рус" отзывает 9469 автомобилей модели Q5.
Life.ru вчера в 05:52
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:42
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной избили во время съёмок

Мужчина рассказал "Стархиту", что его избили во время съёмок нового шоу.
Life.ru вчера в 04:33
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва вчера в 06:58
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru 21 ноября в 09:55
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

РИА Новости вчера в 14:03
Путешествия

Названы самые выгодные направления для путешествий на Новый год

Самым выгодным направлением для поездок по России станет город Назрань: билеты туда обойдутся в 8,2 тыс. рублей.
RT на русском вчера в 23:00
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
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