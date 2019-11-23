Общество

Lenta.ruLenta.ruПеремещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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с чего всё началось

За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз

Будущая система перехвата и розыска транспортных средств в ЦФО объединит в общей сложности 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений. Отметим, что на территории округа, по данным ГИБДД на начало 2019 года, зарегистрировано более 16 млн транспортных средств.
Коммерсантъвчера в 16:15

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Автоэксперт назвал главную проблему тотальной слежки за автомобилями

URA.Ru05:02

В ЦФО проследят за перемещением всех автомобилей

Газета.Ru04:53

Перемещения российских автомобилей отследят

Lenta.ruвчера в 22:19

В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

РИА Новости01:00

В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей

Коммерсантъ00:20

За движением всех автомобилей в ЦФО будут следить

Москва 2401:14

Власти нашли создателя системы слежения за машинами в центральной России

РБКвчера в 19:55
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Происшествия

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Известия 04:33
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости 21 ноября в 06:31
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Происшествия

Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка

Lenta.ru 06:31
Здоровье

Что делать с экономикой Украины толком не знает никто

На самом деле никто толком не знает.
Новостной фронт 21 ноября в 05:03
Армия и оружие

ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин

Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
REGNUM вчера в 05:45
Общество

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
RT на русском 07:19
Шоу-бизнес

Лоза прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару

Российская газета 21 ноября в 03:37
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Известия вчера в 20:08
Единоборства

Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем

Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
ГЛАС.RU 03:09
Общество

Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе

Газета.Ru вчера в 11:31
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.
Известия 02:58
Политика

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах

Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
РИА Новости 06:46
Общество

В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей

В ведомстве отметили, что инициатива Минздрава не решает истинной проблемы Первый замруководителя генпрокурора Александр Буксман раскритиковал инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей, сообщает РИА "Новости".
АМИТЕЛ вчера в 06:09
Политика

Мантуров рассказал о переговорах России и Норвегии о поставках SSJ-100

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия и Норвегия обсуждают поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Известия 07:18
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение

«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
REGNUM вчера в 22:45
Экономика

Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Армия и оружие

Российская армия перевооружилась на «Искандеры»

Сухопутные войска Вооруженных Сил Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Lenta.ru 21 ноября в 23:15
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд на Гран-при Японии

За выступление в короткой программе на заключительном этапе серии Гран-при фигуристка получила 85,04 балла.
Пятый канал вчера в 06:32
Авто

Новый Volkswagen T-Cross получит самый мощный мотор из всех

Известно, что новый модельный ряд Volkswagen T-Cross на данный момент выпускается в Германии по цене от 25 690 евро (чуть более 1,8 миллиона рублей), что на 7 тысяч евро (492 тысячи рублей) дороже базовой версии модели.
CarsWeek.ru 00:32
Происшествия

В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов

По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Украина.ру 05:44
Происшествия

Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами

Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Известия вчера в 19:26
Политика

В новом правительстве Украины все понимают: мир с Россией возможен только после возврата Крыма (Гордон, Украина) (Гордон)

Дмитрий Кулеба: Искренне надеюсь, что когда-нибудь эта должность в принципе не понадобится, потому что все органы власти будут эффективно работать над интеграцией и без поддержки вице-премьера.
ИноСМИ 07:21
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Дмитрий Медведев вручил Михаилу Развожаеву партбилет «Единой России»

Севастополь.ру 07:09
Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери

Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Радио Комсомольская правда вчера в 12:22
Политика

Эксперт: процедура импичмента не влияет на рейтинг Трампа

Процедура импичмента, начатая демократами в конгрессе против президента США Дональда Трампа, не оказывает эффекта на его рейтинг, так как его электорат не верит в выдвинутые обвинения, считает профессор политологии Моника Макдермотт из Фордемского университета в штате Нью-Йорк.
РИА Новости вчера в 17:21
Политика

Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»

Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Капитал страны вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову

Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Evo-rus.com 07:03
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