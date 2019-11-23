Будущая система перехвата и розыска транспортных средств в ЦФО объединит в общей сложности 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений. Отметим, что на территории округа, по данным ГИБДД на начало 2019 года, зарегистрировано более 16 млн транспортных средств.

с чего всё началось

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.

Транспорт Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).

Армия и оружие ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Общество В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей В ведомстве отметили, что инициатива Минздрава не решает истинной проблемы Первый замруководителя генпрокурора Александр Буксман раскритиковал инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей, сообщает РИА "Новости".

Общество Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение «Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.

Авто Новый Volkswagen T-Cross получит самый мощный мотор из всех Известно, что новый модельный ряд Volkswagen T-Cross на данный момент выпускается в Германии по цене от 25 690 евро (чуть более 1,8 миллиона рублей), что на 7 тысяч евро (492 тысячи рублей) дороже базовой версии модели.

Происшествия В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.

Происшествия Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.