Общество
Lenta.ruПеремещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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с чего всё началось
Будущая система перехвата и розыска транспортных средств в ЦФО объединит в общей сложности 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений. Отметим, что на территории округа, по данным ГИБДД на начало 2019 года, зарегистрировано более 16 млн транспортных средств.Коммерсантъвчера в 16:15
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Происшествия
Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД
В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Транспорт
Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД
Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Здоровье
Что делать с экономикой Украины толком не знает никто
На самом деле никто толком не знает.
Армия и оружие
ВСУ запланировали разоружение украинских националистов в Донбассе — Басурин
Командование украинской карательной операции в Донбассе запланировало провести мероприятия по разоружению националистических банд, которые находятся в зоне конфликта, сообщил 22 ноября во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Общество
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
Шоу-бизнес
Лоза прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.
Политика
Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников на местах
Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" "терзать и трясти" чиновников на местах, добиваться принятия решений во всех сферах, где это необходимо.
Общество
В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей
В ведомстве отметили, что инициатива Минздрава не решает истинной проблемы Первый замруководителя генпрокурора Александр Буксман раскритиковал инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей, сообщает РИА "Новости".
Политика
Мантуров рассказал о переговорах России и Норвегии о поставках SSJ-100
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия и Норвегия обсуждают поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Армия и оружие
Российская армия перевооружилась на «Искандеры»
Сухопутные войска Вооруженных Сил Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд на Гран-при Японии
За выступление в короткой программе на заключительном этапе серии Гран-при фигуристка получила 85,04 балла.
Авто
Новый Volkswagen T-Cross получит самый мощный мотор из всех
Известно, что новый модельный ряд Volkswagen T-Cross на данный момент выпускается в Германии по цене от 25 690 евро (чуть более 1,8 миллиона рублей), что на 7 тысяч евро (492 тысячи рублей) дороже базовой версии модели.
Происшествия
В Днепре неизвестные в масках избили местных активистов
По словам Мельничука, 22 ноября примерно в 22:00 пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение организации «Сичеславська Просвита» в Днепре и избили активистов.
Происшествия
Крушение танкера в Одессе загрязнило Черное море нефтепродуктами
Содержание нефтепродуктов у берегов Одессы, где потерпел крушение танкер Delfi, превышает допустимую норму в десятки раз.
Политика
В новом правительстве Украины все понимают: мир с Россией возможен только после возврата Крыма (Гордон, Украина) (Гордон)
Дмитрий Кулеба: Искренне надеюсь, что когда-нибудь эта должность в принципе не понадобится, потому что все органы власти будут эффективно работать над интеграцией и без поддержки вице-премьера.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Политика
Дмитрий Медведев вручил Михаилу Развожаеву партбилет «Единой России»
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери
Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Политика
Эксперт: процедура импичмента не влияет на рейтинг Трампа
Процедура импичмента, начатая демократами в конгрессе против президента США Дональда Трампа, не оказывает эффекта на его рейтинг, так как его электорат не верит в выдвинутые обвинения, считает профессор политологии Моника Макдермотт из Фордемского университета в штате Нью-Йорк.
Политика
Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма»
Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.