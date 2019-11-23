Будущая система перехвата и розыска транспортных средств в ЦФО объединит в общей сложности 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений. Отметим, что на территории округа, по данным ГИБДД на начало 2019 года, зарегистрировано более 16 млн транспортных средств.

с чего всё началось

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.

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