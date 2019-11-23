Общество
Lenta.ruПеремещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
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с чего всё началось
Будущая система перехвата и розыска транспортных средств в ЦФО объединит в общей сложности 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений. Отметим, что на территории округа, по данным ГИБДД на начало 2019 года, зарегистрировано более 16 млн транспортных средств.Коммерсантъвчера в 16:15
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Политика
Украинский миллионер сравнил эмиграцию молодежи Украины с коррупцией
Бегство молодых украинцев за границу пагубно сказывается на экономике страны, заявил украинский бизнесмен Александр Меламуд, который считает, что данная ситуация страшнее коррупции.
Шоу-бизнес
63-летняя Наталья Андрейченко сильно постарела
Андрейченко подала в суд на собственного сына.
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Футбол
Дубль Крыховяка принес «Локомотиву» очередную победу над «Тамбовом»
22 ноября в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» между командами «Тамбов» и «Локомотив» был разыгран матч 17-го тура регулярного сезона 2019/20 Российской Футбольной Премьер-лиги.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей
Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
Путешествия
Сервис для путешественников назвал выгодные направления на Новый год
Тревел-агентство Biletix составило рейтинг самых выгодных направлений для путешествий на Новый год.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Происшествия
Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции
Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.
Футбол
Роналду не включили в заявку «Ювентуса» на матч с «Аталантой»
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
Гаджеты
В сети появилось первое ночное фото на Honor V30
Сетевой информатор Мукул Шарма, периодический публикующий достоверную информацию о новинках на рынке мобильных гаджетов, показал первый снимок, сделанный в ночное время новым флагманом Honor.
Спорт
Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Общество
Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля
Российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство в первом квартале 2020 года.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 может выйти в 2020 году
Блогер Spawn Wave выпустил ролик, в котором утверждает, что ремейк Resident Evil 3 появится до конца 2020 года.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Здоровье
Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Происшествия
В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
27-летняя российская модель Оксана Воеводина за копейки распродает подарки, полученные от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Так, недавно манекенщица была вынуждена избавиться от дорогостоящего кольца, чтобы оплатить пребывание в больнице.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Футбол
Жозе Моуринью: «В моих прежних клубах боялись владельца „Тоттенхэма“»
Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил авторитет президента клуба Даниэля Леви.
Армия и оружие
Китай упрекнул США за провокации в Южно-Китайском море
Экономика
Крупные российские компании покидают порты Прибалтики
Группа компаний «Новотранс», являющаяся крупнейшим в России и СНГ железнодорожным холдингом, планирует переориентировать транзит из прибалтийских государств в российский порт Усть-Луга, в котором полным ходом идет возведение нового универсального терминала.
Кино
Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»
Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.