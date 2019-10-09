Лига чемпионов

Волжская коммунаВолжская коммунаПеренесено время начала игры между «Крыльями Советов» и «Зенитом»

Российская футбольная премьер-лига изменила время начала нескольких матчей чемпионата России по футболу, в том числе одного поединка с участием самарских "Крыльев Советов". Игра "КС" с "Зенитом" на "Самара Арене" 27 октября начнется на два часа позже запланированного - в 15.00.
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РПЛ перенесла время начала матча ЦСКА - «Динамо» в 14-м туре

РИА Новостивчера в 10:46

Изменено время начала трех матчей 14 и 15-го туров РПЛ

Sport24.ruвчера в 09:53

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Sportbox.RUвчера в 10:15

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Матч ТВвчера в 10:15

РПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров

Спорт-Экспрессвчера в 09:56

РПЛ перенесла время матчей 14-15-го туров по просьбе ЦСКА, «Локо» и «Зенита»

Sports.ruвчера в 10:34

РПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров

Чемпионатвчера в 10:38
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Армия и оружие

Турция начала военную операцию в Сирии

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Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
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В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США

В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
РИА Новости вчера в 09:55
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Apple удалила приложение для отслеживания полиции в Гонконге

Apple удалила из своего магазина приложений программу, позволявшую отслеживать перемещения полицейских в Гонконге.
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Политика

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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

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Коммерсантъ 01:12
Автоспорт

Гонки поддержки Формулы-1 в Японии уже отменили из-за тайфуна

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Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
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Выяснялась связь между раком и питанием вне дома

У людей, которые ели приготовленную дома еду, оказалось гораздо меньше ПФАС, чем у тех, кто питался в кафе и ресторанах, в том числе в пиццериях.
ТВ Центр 02:02
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Месси назвал свой лучший гол, тренера и соперника

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о худших и лучших момента своей карьеры.
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В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
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В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
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Трамп отреагировал на призыв Байдена к импичменту

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Пользователи не хотят расставаться со смартфонами Huawei и Xiaomi

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Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

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Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова

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Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
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