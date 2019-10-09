Лига чемпионов
Волжская коммунаПеренесено время начала игры между «Крыльями Советов» и «Зенитом»
Российская футбольная премьер-лига изменила время начала нескольких матчей чемпионата России по футболу, в том числе одного поединка с участием самарских "Крыльев Советов". Игра "КС" с "Зенитом" на "Самара Арене" 27 октября начнется на два часа позже запланированного - в 15.00.
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Турция начала военную операцию в Сирии
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Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
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Месси назвал свой лучший гол, тренера и соперника
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Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
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Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Происшествия
Суд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского
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Шоу-бизнес
Врач рассказал, что на лечение у Анастасии Заворотнюк было 48 часов
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Интернет
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Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.
Политика
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Трамп заявил, что ему жалко смотреть на Байдена и его сына Хантера, которые нанесли большой ущерб американским налогоплательщикам своими призывами к импичменту президента.
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Игры
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Японская корпорация Sony пообещала к концу 2020 года выпустить свою новую игровую консоль Sony PlayStation 5. Об этом сегодня, 8 октября, сообщает пресс-служба корпорации.
Гаджеты
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Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Энергетика
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Цены на нефть в краткосрочном периоде ожидает падение, согласно прогнозу Минэнерго США, опубликованном на сайте ведомства.
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В Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. На ее поиски вышли несколько сотен добровольцев и спасателей, полиция и кинологи.
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Армия и оружие
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Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.