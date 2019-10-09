Российская футбольная премьер-лига изменила время начала нескольких матчей чемпионата России по футболу, в том числе одного поединка с участием самарских "Крыльев Советов". Игра "КС" с "Зенитом" на "Самара Арене" 27 октября начнется на два часа позже запланированного - в 15.00.

Перенесено время начала игры между «Крыльями Советов» и «Зенитом»

Происшествия В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.

Общество Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.

Политика Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.

Экономика В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.

Игры Забудьте о Sony PS5. Google Stadia получит уникальную технологию Благодаря уникальной технологии, Stadia фактически будет предугадывать вероятные действия игрока в каждый момент времени, что позволит снизить задержку — основную проблему облачных игровых сервисов.

Происшествия Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Вдова Анатолия Папанова находится в реанимации Актриса театра и кино Надежда Каратаева попала в реанимацию, сообщает РИА Новости.

Политика Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».

Политика Россия заметила у Киева желание пересмотреть сделку по Донбассу Киев может созывать новый саммит в «нормандском формате», чтобы пересмотреть предыдущие договоренности.

Политика Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.

Армия и оружие Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.

Здоровье Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.

Политика Трамп высмеял «сонного» Байдена за призывы к импичменту Трамп вновь обвинил Байдена в коррупции, заявив, что бывший вице-президент США вместе со своим сыном ограбил как минимум две страны на миллионы долларов, и эти действия нанесли ущерб американским налогоплательщикам.

Происшествия В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.

Экономика Обход Тольятти с мостом через Волгу начнут строить до 2020 года Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу входит в состав магистрального плана развития транспортной инфраструктуры, утвержденного распоряжением правительства РФ 30 сентября 2018 года N2101-р.

Экономика «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.

Шоу-бизнес Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.

Политика Зеленский отказался считать Украину «обслуживающим персоналом» для США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина — не обслуживающий персонал для проведения внешнеполитического курса США.

Транспорт В Воронеже проезд на общественном транспорте подорожает 28 октября Проезд в воронежском общественном транспорте подорожает «ориентировочно» с 28 октября, рассказал на пресс-конференции руководитель областного управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов.

Экономика В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.

Финансы Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.

Политика Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.