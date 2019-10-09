Лига чемпионов

Волжская коммунаВолжская коммунаПеренесено время начала игры между «Крыльями Советов» и «Зенитом»

Российская футбольная премьер-лига изменила время начала нескольких матчей чемпионата России по футболу, в том числе одного поединка с участием самарских "Крыльев Советов". Игра "КС" с "Зенитом" на "Самара Арене" 27 октября начнется на два часа позже запланированного - в 15.00.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

РПЛ перенесла время начала матча ЦСКА - «Динамо» в 14-м туре

РИА Новостивчера в 10:46

РПЛ перенесла начало трёх матчей 14-го и 15-го туров

Чемпионатвчера в 10:38

Изменено время начала трех матчей 14 и 15-го туров РПЛ

Sport24.ruвчера в 09:53

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Матч ТВвчера в 10:15

РПЛ перенесла начало трех матчей 14-го и 15-го туров

Спорт-Экспрессвчера в 09:56

РПЛ перенесла время матчей 14-15-го туров по просьбе ЦСКА, «Локо» и «Зенита»

Sports.ruвчера в 10:34

РПЛ изменила время начала трех матчей 14-го и 15-го туров

Sportbox.RUвчера в 10:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Происшествия

В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина

В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

РИА Новости 02:46
Общество

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук.
Коммерсантъ 07:04
Политика

Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены

Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R 01:49
Экономика

В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в России нефтяного налогового манёвра.
RT на русском 03:57
Игры

Забудьте о Sony PS5. Google Stadia получит уникальную технологию

Благодаря уникальной технологии, Stadia фактически будет предугадывать вероятные действия игрока в каждый момент времени, что позволит снизить задержку — основную проблему облачных игровых сервисов.
iXBT.com 04:20
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Двух молодых людей нашли мертвыми в съемной квартире в Химках, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Шоу-бизнес

Вдова Анатолия Папанова находится в реанимации

Актриса театра и кино Надежда Каратаева попала в реанимацию, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:20
Политика

Украинский музыкант пожелал украинским солдатам погибнуть в Донбассе

Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвинив их в «стрельбе по своим городам».
Lenta.ru 06:16
Политика

Россия заметила у Киева желание пересмотреть сделку по Донбассу

Киев может созывать новый саммит в «нормандском формате», чтобы пересмотреть предыдущие договоренности.
Lenta.ru 06:37
Армия и оружие

В ДНР заявили о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе

RT на русском 05:56
Политика

Зеленский заявил о желании Порошенко стать лидером нового Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг заявил, что к проведению Майдана украинцев подталкивает бывший украинский лидер Петр Порошенко, выступающий против разведения сил в Донбассе.
Взгляд.ру 04:20
Происшествия

Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге

РБК 07:04
Армия и оружие

Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Здоровье

Комиссия Минздрава нашла нарушения в работе онкоцентра Блохина

Комиссия Министерства здравоохранения выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина.
RT на русском 04:32
Политика

Трамп высмеял «сонного» Байдена за призывы к импичменту

Трамп вновь обвинил Байдена в коррупции, заявив, что бывший вице-президент США вместе со своим сыном ограбил как минимум две страны на миллионы долларов, и эти действия нанесли ущерб американским налогоплательщикам.
Экономика сегодня вчера в 16:23
Происшествия

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове разыскивают пропавшую накануне 9-летнюю Лизу К. К поискам подключены наиболее опытные следователи и криминалисты.
Вести.Ru 05:15
Экономика

Обход Тольятти с мостом через Волгу начнут строить до 2020 года

Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу входит в состав магистрального плана развития транспортной инфраструктуры, утвержденного распоряжением правительства РФ 30 сентября 2018 года N2101-р.
Интерфакс 05:28
Экономика

«Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» могут продать долю проекта в Арктике

Компании «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг» рассматривают возможность продать миноритарную долю в нефтяном проекте «Восток ойл» в Арктике.
News.ru вчера в 22:45
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
РИА Новости 06:30
Шоу-бизнес

Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения

Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.
АМИТЕЛ 08 октября в 08:24
Политика

Зеленский отказался считать Украину «обслуживающим персоналом» для США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина — не обслуживающий персонал для проведения внешнеполитического курса США.
Lenta.ru 06:53
Транспорт

В Воронеже проезд на общественном транспорте подорожает 28 октября

Проезд в воронежском общественном транспорте подорожает «ориентировочно» с 28 октября, рассказал на пресс-конференции руководитель областного управления по государственному регулированию тарифов Евгений Бажанов.
Коммерсантъ Воронеж 05:40
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Финансы

Центробанк снизит прогноз по инфляции на 2019 год

Свое решение регулятор объяснил продолжающимся замедлением темпов роста цен: тогда ЦБ прогнозировал, что инфляция вернется к целевым 4% уже в начале 2020 г. Регулятор не исключал, что еще раз снизит ставку на одном из ближайших заседаний и перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине следующего года.
Ведомости 06:08
Политика

Шаманов обвинил правительство в игнорировании нужд армии

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов обвинил правительство в игнорировании потребностей армии.
Газета.Ru 02:00
Финансы

Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года

Аналитик уточнил, что к концу 2019 года российская валюта подешевеет на 6% — до 69 рублей за доллар.
News.ru 08 октября в 13:33
Футбол

Аргентинская футболистка забила гол в стиле Марадоны

Pravda.Ru 05:12
Шоу-бизнес

Тренер Зенита Сергей Семак снова женился на своей бывшей жене

Свадьбу сыграли в Италии, в известном отеле Вилла д'Эсте.
Neva.Today 08 октября в 17:21
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное