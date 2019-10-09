Российская футбольная премьер-лига изменила время начала нескольких матчей чемпионата России по футболу, в том числе одного поединка с участием самарских "Крыльев Советов". Игра "КС" с "Зенитом" на "Самара Арене" 27 октября начнется на два часа позже запланированного - в 15.00.

Перенесено время начала игры между «Крыльями Советов» и «Зенитом»

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